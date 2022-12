Otra vez vivimos el “crepúsculo del año”

Llegó diciembre con toda esa carga de ánimo festivo, de disposición a alcanzar metas propuestas a lo largo de todo el año, de esperanza de realizar sueños incubados por mucho tiempo, de expectativas de volver a ver y abrazar a aquellos que extrañamos por estar lejos y, así mismo, de nostalgia por los que están lejos y no podremos tener con nosotros, y tristeza por los seres queridos que nos han dejado al pasar al más allá.

Diciembre trae consigo implicaciones muy diversas, dependiendo del ángulo desde el que se visualice.

Para la gente de fe cristiana, es época de conmemorar el nacimiento de Jesús y de anunciar al mundo su próxima segunda venida.

Para el mundo mercantil, es tiempo de “zafra”, pues es ocasión de sueldos trece y bonificaciones para empleados, de mayor actividad y ventas para comerciantes y productores y, en consecuencia, de una mayor circulación de dinero con todo lo que ello implica, sin dejar fuera el “agosto en diciembre” para los atracadores.

Para el ámbito del entretenimiento, es tiempo de cosecha, tanto para los que lo ofrecen, como para los que lo disfrutan. Los cantantes, las orquestas y los centros de diversión incrementan sus actividades, y la gente ve en cualquier elemento un motivo para celebrar en grande. Todo adquiere un matiz de jolgorio y todo desemboca en una chercha en un colmadón, un parque, un bar, o en la propia casa.

Para los responsables de la seguridad ciudadana y el orden público, es fiempo de más y mayor trabajo, por las implicaciones que todo lo anterior trae: más gente en la calle, más borrachos, más atracadores y estafadores, más accidentes, más riñas, etc.

Todo esto es inevitable, dadas las características del ser humano, en especial de los que llevamos esa sangrecita latina tan ardorosa, y muy en especial de nosotros los dominicanos, a los que parece ardernos más que a todos los demás.

Solo tratemos de no desenfrenarnos al extremo, de que el sentido común y la prudencia primen sobre la ligereza y el exceso en nuestro proceder en la ocasión, para que, durante y después, no tengamos más para lamentar, que lo que hemos de tener para disfrutar y celebrar. Que sean nuestras lágrimas por el recuerdo triste de los seres queridos que antes hemos perdido, no por el lamento angustioso de la pérdida de alguien a quien amamos a consecuencia de nuestros desatinos e imprudencia en las celebraciones. Pensemos que esta, aún no estando seguros por como anda el mundo, no será la última navidad, que vendrán otras. Paz, salud y mucho amor para todos.

FELIZ NAVIDAD..!

Alexi Bencosme.-

Relacionado