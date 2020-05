Otra vez receta del FMI: Receta de desgraciados

Los Muertos en la Poblada del 1984 en República Dominicana Nombres y Apellidos Lugar del Asesinato Fuente de Información Nilda Herasme Avenida de Las Américas La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Rafael Del Rosario (19 años) Lugar No identificado La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Abraham Agramonte Solís (¿ ?) Ciudad de Santo Domingo La Noticia 24/04/84 Pág. 1 José Altagracia Paniagua Ciudad de Santo Domingo La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Freddy Agramonte (21 años) Central 10 E. Espaillat La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Moisés Ramírez P.(20 años) La Guardia 141, S. D. La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Julia Madé V.(Agricultor 28 años) Nizao, Baní La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Joven No Identificado Nizao, Baní La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Julio (o José) Peña Castro E. Bermúdez, Santiago La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Máximo Capellán (17 años) E. Bermúdez, Santiago La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Andrés Av. Fabián J. (23 años) Santo Domingo (Est. Universit.) La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Alfonso Sebastián Brito(23 años) Santo Domingo (Emp. Finanzas) La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Jesús Arismendy Ramírez (22 años) Santo Domingo (Raso PN) La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Altagracia Félix (40 años) Santo Domingo (23/04/84) La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Giovanny Gerónimo (21 años) E. Ozama (23/04/84) La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Raso Policial no identificado E. Capotillo, S. D. La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Mercedes Luisa Guzmán M. (30 años) C/ 6 No. 111, Capotillo La Noticia 25/04/84 Pág. 1 José L. Rodríguez M. (22 años) Jima Arriba, La Vega La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Juana Ulloa Galicia Bonao, Prov. La Vega La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Miledys Durán (16 días de nacida) S. D. (murió en brazos Madre) La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Orquidea Rosa Santo Domingo Oscar López R.: Poblada y Mat. Antonio Díaz C/10 (E. Espaillat, Santo Domingo) La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Juan Siguín Santo Domingo La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Dagoberto De la Cruz Santo Domingo La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Rosa Vicioso Santo Domingo La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Domingo Polonia Comprés (20 años) Las Guáranas, S.F.M., P. Duarte La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Ramón Arias Martínez (34 años) San Francisco de Mac. La Noticia 25/04/84 Pág. 2 José Martínez Santo Domingo La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Fausto Santos Cruz Santo Domingo La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Francisco Ramírez (Militante del PLD) Santo Domingo La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Trinidad Raposo (Murió Lavando) B. Altagracia, Herrera, Sto. Dgo. La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Rafael Bretón Then Villa Consuelo, S. D. La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Rafael Liranzo Herrera Ovando Esq. Albert Thomas, S D La Noticia 25/04/84 Pág. 2