¡Otra vez! Protestan contra la instalación de presa de cola en Cuance, Yamasá

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Residentes en el municipio de Yamasá, provincia Monte Plata, protestaron nuevamente en rechazo a la construcción de una presa de cola en Cuance, y paralizaron el tránsito por más de tres horas la mañana de este sábado, debido a que supuestamente representantes de la empresa Barrick Gold tenían una reunión en el Ayuntamiento municipal.

Los manifestantes aseguraron estar cansados de la “zozobra” en que viven luego de que Barrick Gold esté intentando entrar a la provincia Monte Plata, por lo que nueva vez le hacieron un llamado al presidente de la República, para que tome cartas en el asunto y evite que ocurran “derramamientos de sangre”.

“El presidente sabe perfectamente lo que está pasando aquí y bajo sus hombros caerá toda desgracia que pase aquí, si entra Barrick Gold hasta el aire va a estar contaminado “, dijo Mariana Morla.

En tanto, la líder campesina Alba López manifestó que “cualquier cosa que a nosotros nos pase caerá sobre el Gobierno de Luis Abinader y las autoridades que están apoyando a la Barrick”.

“Nosotros hemos vivido aquí todo el tiempo y nunca hemos necesitado de la Barrick, esta lucha no es un capricho, es por la vida y esta lucha no es de un grupito, es del pueblo y aquí no queremos ni presa de cola ni expansión minera”, secundó Mario Díaz.

En ese sentido, el diputado Román de Jesús, quien logró convencer a los manifestantes a levantar el paro, aclaró que la convocatoria que tenían los comunitarios era al frente del Ayuntamiento de Yamasá para paralizar las intenciones de Barrick Gold, de crear un patronato que según ellos es a beneficio del pueblo.

“¿Pero por qué no se van a Gonzalo o Chirino, que le hace falta de todo, pero ellos quieren venir aquí para confundir?”, se preguntó el legislador.

Sostuvo que el pueblo fue quien decidió paralizar el tránsito como forma de llamar la atención de todas las autoridades.-

