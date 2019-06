Otra vez Fiche…

Con el éste título, pretendo describir el nivel de repugnancia que sentimos por el actual estado de cosas de los dominicanos y como se dice, para muestra, basta un botón, aúnque éste, es una Chaveta, como solíamos nombrar en nuestra niñéz, a los botones, ahí va: 1.- A raíz del paso por nuestro país, del huracán George, 22-9-1998, conocido por todos los entendidos su agravamiento de daños por la impericia del director de Meteorología del momento, Danilo Díaz, creo llamar, las inundaciones arreciaron su paso hacia el lago Enriquillo con un caudal ascendente a 10,300 metros cúbicos por segundo, despojando a quien escribe, entre otros bienes, de alrededor de 120 cabezas de ganados, más de cincuenta de amigos, además, y más que estaban bajo mi cuido.

Este evento, ocurrido en la propiedad El Memiso, colocada en el mismo trayecto de las escorrentias enviadas por el río Yaque del Sur a la hoya del lago Enriquillo, me encontró con una serie de ganados acabados de adquirir e inversiones múltiples, que no cuenta describir, me encontró con un credito a menos de mitad de recibir, se agravó, cuando años después de que el Banco gubernamental protagonista del desenvolso, el llamado Bagrícola me haya soltado en banda, no obtemperado a ninguna propuesta nuestra de que modifique o complete lo pactado para nosotros seguir la inversión y recuperar la capacidad de pago, nada, no entraron en nada hasta que una renegociación nos llevó a recibir en finales del 2004 una parte minoritaria del monto, con los que se nos hizo abonar lo tomado en el 1998, quedando la ejecución de lo tratado en un 41 porciento de lo pactado, con lo que llegado el paso de las tormentas Nouel y Olga 2007 y mal manejo de las aguas, me atrazó el proyecto, con inundaciones y sedimentaciones horribles, hoy, abonos apreciables.

Respuesta recibidas, el Banco agrícola para el año 2013, si mal no recuerdo, me despojó de la parte de la propiedad empeñada en el mismo como hipoteca, un título de 1483 tareas, apareciendo como adquiriente una señora que no parece ser fidedignamente la compradora.

2.- la propiedad nuestra, en el memiso, refeida en esta cuestión, constaba de más de seis mil tareas, de las cuales, las no tituladas, alrededor de cinco mil tareas, no constan en niguna parte del convenio, sólo las 1583.25 tareas, es lo único que figura como irradiada por la hipoteca, la demás no tienen que ver con la ejecución de la hipoteca, lo cual reconocen los funcionarios del Bagrícola que contacté al ir al mismo y la propia compradora, abogada Lourdes Vásquez, reconoció y pactó con nosotros que con sus agrimensores y el GPS se asegurarían de deslindar lo adquieido por ella y dejar lo mio, unas tres mil tareas que colindan con ese predio, saneado y titulado a nombre mio, que acepto como perdido legalmente, aunque justamente no.

3.- Sorpresa amigos lectores, y presidente constitucional del la república, para quen expresamente publico estas desconcideraciones gubernamentales orientadas a los intereses mercuriales del profesor Rodolfo Acosta Recio, este último aparece en aprestos de cercado de esas tierras para él, y conozco de gestiones de su venta a particulares y las de los vecinos cercanos, especificamente a los Molondroneros llegados a la zona.

4.-Finalmente debo recordar las denuncias hechas por mi, hacen unos tres años, cuando se apropió, supuestamente a nombre de Bolívar Toribio, director del IAD de unas dos mil tareas más, tierras éstas, que todos en la zona reconocen a Néstor Matos, mi padre, como dueño desde más de 80 años y yo, como posecionario de los mismos, pacífica e ininterrumpida por más de treinta años, el director del IAD no puede alegar ignorancia porque además de las publicaciones, llevé a su despaco una misiva denunciando las tropelias.

Esta denuncia, que no quedará en el olvido, va para pi partido, el revolucionario Moderno, del cual soy su secretario general provincial de Bahoruco, director ejecutivo de la comisión ejecutiva del municipio de Neiba y coordinador provincial del proyecto H20, a fin de que se hagan escucha en razón de qué, aunqu hay intereses comerciales de Fiche, no deja de entrever abuso de poder y demás secuelas, espero, el PRM se exprese…

POR JOSÉ ANTONIO MATOS PEÑA

Anuncios

Relacionado