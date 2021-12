Otra Navidad

California EE.UU. Se dice que la navidad se inició en el siglo IV, pero solo la he vivido 29 veces y, realmente nunca me he puesto a reflexionar lo que significa esta fecha conmemorativa, que por alguna hermosa razón le sigue año nuevo. Lo cual resulta ser un milagro para todos aquellos que alcanzaremos a ver el 2022, debido a la pandemia que aún estamos atravesando desde el 1 de diciembre del 2019, la cual aún continúa afectando la vida y la salud de muchas personas.

Pero qué es la navidad? en la navidad solo se celebra el nacimiento de Jesús, fecha irrisoria si usted no es creyente. Pero sin lugar a duda es la festividad más importante del cristianismo, aunque muchos aún no lo saben o simplemente no creen en la existencia de Cristo, realmente esta celebración está indicada como el natalicio de Jesús, fecha que aún se mantiene en duda. Navidad quiere decir nacimiento (That’s all).

La realidad es que pocas celebraciones han evolucionado tanto como la navidad durante los últimos 20 siglos. Pero lo cierto es que antes de Cristo esta fecha correspondía a ritos paganos bajo el Imperio Romano y, ahora tenemos una extraña celebración que incluye navidad pagana y cristiana, la misma tiene muy poco que ver con Jesús.

Cristianos de esa época se oponían a que esta sea la fecha celebrada como el nacimiento de Jesus, ya que en la misma en esos tiempos se celebraba el dios de Saturno donde el pueblo se alborotaba entre gritos, alcohol, baile, ritos y sacrificios.

La realidad es que la navidad ni siquiera es un mandamiento de Dios, si no una decisión de los hombres, donde la moción del Papa Julio I presentada en el año 350 para establecer la navidad (nacimiento de Jesús) el 25 de diciembre y, decretado 4 años mas tarde por el Papa Liberio, intentando cristianizar estas festividades paganas y, poco a poco la navidad fue tomando forma de como hoy en día la conocemos, con la imposición de la Iglesia católica, poniendo nacimientos y luces.

El primer nacimiento iluminado en Belén se le atribuye a San Francisco de Asís, con milagros cumplido, “donde su único deseo era seguir la doctrina de Jesús y, que se recuerde por todos los siglos que ese niño nació en belén”.

¿Qué inspira la navidad? Para mi a perdonar, amar, fraternidad porque es lo que Jesús iba enseñando.

Es difícil no creer en Jesús y sentir ese sentimiento en estas fechas de querer abrazar a mamá y a papá, arreglar tu relación con tus hijos o, por alguna razón que aún no sabemos, querer perdonar a tu enemigo. Si todo eso lo provoca la navidad, el aguinaldo que sin duda te da un aura de tranquilidad de saber que tienes para celebrar una rica comida con tus seres queridos, de desear que otros les vaya tan bien como ti o llevarle algo de tu platillo especial a tu vecina, es simplemente dándole libertad a ese sentimiento natural del hombre de querer ser feliz y transmitir esa felicidad a todos nuestros hermanos y vecinos cercanos que muchas veces pasamos por alto en fechas normales donde los problema y las necesidades nos arropan y nos vuelven egoísta, pero esta fecha nos transforma en mejores seres humanos.

Para terminar no tengo interés de confundirlos, más bien esclarecer que tan verdadera es esta fecha aunque en realidad no importa si Jesús nació o no el 25 de diciembre, reflexionemos acerca de lo que él predicaba y sobre todo busquemos ser mejor que ayer y pensar en nuestro prójimo también. Feliz Navidad.

La autora es Lic. En Administración de empresa y reside en California EE.UU

Por Yancari Fleming

Relacionado