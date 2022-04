Otra mujer declara fue atacada por el hombre que supuestamente intentó matar dos trabajadoras sexuales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Otra joven que se dedica al trabajo sexual declaró este miércoles que supuestamente también fue atacada por Dickson José Rivas, acusado de intentar matar a dos trabajadoras sexuales.

A través de notas de voz, cuenta la horripilante escena que vivió hace un tiempo, cuando Dickson solicitó sus servicios, por lo cual ofreció 11 mil pesos y ella aceptó.

Narró que cuando el imputado la lleva al hotel Reina, ubicado por la misma zona donde reside, calle Nordesa II, carretera Sánchez, del Distrito Nacional y terminaron de tener sexo, este le entrega lo acordado. Pero cuando esta intenta salir del hotel, el hombre la agarra por el cuello y comenzaron a forcejar, la arrodilló frente a la cama y trató de aniquilarla.

“Fue una situación difícil la que viví con ese hombre, me dejó por muerta, cuando él vio que perdí el conocimiento me soltó y clamé a Dios para que mi vida no terminara así, es la táctica que usa, ofrece mucho dinero y luego dice que su tarjeta está bloqueada”, sostuvo la joven de quien se reserva el nombre por razones legales.

Según la extrabajadora sexual, Dickson era rutinario en visitar la famosa “bolita del mundo”, ofrecer sumas de dinero fuera de estándares y después, convencerlas para que “resolvieran primero”, luego las invitaba que fueran al cajero a sacar dinero y para no pagarles por sus servicios, alegaba que la tarjeta estaba bloqueada.

Cabe destacar que este testimonio coincide con el de las dos víctimas atacada por Dickson el pasado 27 de marzo en un apartamento de su propiedad, una de esta tras tener varios días ingresada en el Hospital Traumatológico Darío Contreras, perdió la vida de un paro cardíaco.

Según el acta de acusación de la Fiscalía del Distrito Nacional, este duró con las dos mujeres más de cinco horas, tras esta preguntarle por el pago, le dijo que la tarjeta estaba bloqueada y en una intensa discusión, este le propinó una estocada en la cara.

Mientras que a la otra víctima, quien se encontraba en el baño del apartamento del agresor, intentó abrir la cerradura y esta se defendió con un espejo, este intentó estrangularla, pero con ayuda de los vecinos pudo salir ilesa.

“Me dio mucha pena con ustedes cuando supe lo que le había pasado a la joven que le enterró un cuchillo en su rostro, él se torna violento después qué hay que pagar, por eso me decidí a declarar para que se haga justicia”, manifestó una de las víctimas.

Asimismo, indicó que alertó a sus compañeras de oficio de quién era Dickson, pero como este pagaba bien y se comportaba como un hombre decente y caballeroso, siempre se iban con él.

El juez Francisco Consoró del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva que el imputado Dickson deberá cumplir en la cárcel Najayo-Hombres.

