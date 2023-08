Oswaldo Reyes Corona y el horizonte fiscal pospandemia: Desafíos y oportunidades

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los cambios generados luego de la pandemia por COVID-19 se siguen notando, y no solamente en cómo los países alrededor del mundo están lidiando con la economía, ámbito laboral, salud y demás. El reconocido escritor y conferencista internacional, Oswaldo Reyes Corona, ha compartido sus perspectivas sobre el panorama fiscal internacional pospandemia, resaltando los desafíos y oportunidades que enfrentan los países en esta nueva era económica.

De acuerdo con Reyes Corona, la situación fiscal actual es compleja, ya que no todos los países están plenamente conscientes de los cambios que la crisis sanitaria ha traído consigo. Algunos países parecen mantenerse inalterados, sin abordar los problemas de fondo, lo que podría tener repercusiones en sus economías y bienestar social.

Mediante un comunicado de prensa, el conferencista destacó el caso de España, donde según sus palabras, no se ha captado que la población está llegando al límite en diversos aspectos, como los altos impuestos. Señaló que el sistema de seguridad social y jubilación también representa un desafío, ya que los jóvenes encuentran más atractivo recibir beneficios estatales que comprometerse con empleos mejor remunerados que puedan sostener el sistema para las generaciones mayores.

Reyes Corona advirtió que el problema de la población de mediana edad no es exclusivo de España, sino que afecta a todos los países industrializados del G20. Citó el caso de Japón, que enfrenta un importante déficit de mano de obra hospitalaria debido a su creciente población de personas mayores.

Ante este panorama, el conferencista sugirió mirar hacia países emergentes como la India, que tienen un alto potencial de crecimiento. Resaltó que la India cuenta con una población numerosa y joven, lo que la convierte en un atractivo destino para inversiones en sectores como teatros, cines, infraestructura médica, aeropuertos y tecnología, entre otros.

“Curiosamente, todos los países industrializados traen ese problema ahorita y no hay ningún país que tenga un índice de natalidad más alto que la India. Pero curiosamente nadie voltea a ver a la India. Otro territorio pudiera ser África, pero hay que tomarlo con precaución porque los datos de África no pueden ser muy fidedignos porque no hay mucha información a la mano”, explica Reyes.

Sin embargo, Reyes Corona también señaló que enfrentar el crecimiento acelerado de la población en la India representa un desafío sin precedentes, ya que abordar las necesidades de mil seiscientos millones de personas en los próximos treinta años requerirá un esfuerzo gubernamental y económico de proporciones extraordinarias.

“La economía postpandemia en el tema fiscalidad, en el tema de la planeación fiscal, en el tema impositivo, no está fácil, la economía postpandemia tuvo un cambio radical que todavía no terminamos de asentarnos, todavía no terminamos de comprenderlo, todavía no terminamos de asimilarlo”, asegura Reyes.

Reyes Corona destacó que el mundo post-pandemia está en constante cambio y que la economía todavía se está adaptando a las nuevas realidades. Mencionó la creciente adopción de tecnologías como el metaverso y el trabajo sintético, y cuestionó cómo se afrontarán estos avances en el futuro.