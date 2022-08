Oswaldo Cabrera, el joven que tiene a todos maravillados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Llegó el momento de ver a Oswaldo Cabrera en Las Mayores con los Yankees de Nueva York y parece que en menos de una semana, el prospecto venezolano ya se roba los corazones de muchos aficionados de los Bombarderos del Bronx.

Antes del inicio de la temporada, le pude realizar una entrevista exclusiva al nacido en Guarenas, Venezuela, donde pudimos conocer todos los obstáculos que pasó Oswaldo para llegar a ser un pelotero profesional.

Hoy, Cabrera ha logrado su sueño de llegar a las Grandes Ligas, pero la jornada no fue nada fácil para este jovencito que acredita a sus padres como los verdaderos héroes de este enorme logro.

“Desde pequeño los regalos que me daban mis padres eran guantes y pelotas. Desde los tres años amaba este deporte. Mis padres dejaron de comprarse ropas y zapatos para comprarnos a mi hermano y a mí, spikes y guantes para jugar.”

El hermano de Oswaldo, Leobaldo Cabrera, fue firmado también por los Yankees, pero lamentablemente el equipo lo dejó libre en el 2018, sin embargo, con mucha tenacidad regresó al beisbol en el 2021, firmando con Minnesota y pegando 15 jonrones.

“Mi hermano es mi mentor, una de mis inspiraciones. Cuando regresó al beisbol todos lloramos en la familia, no lo podíamos creer.”

Todo empezó para Oswaldo en su natal Venezuela, en la llamada liga de la semillita.

“Yo era chiquito y gordito. No corría, no le daba duro a la pelota. No me veía que podía ser alguien y que los scouts me firmaran, pero maduré más y crecí. Me inspiré en los sacrificios de mis padres y entonces fue que todo cambió. Ellos dejaron de dormir muchas madrugadas para llevarme a los juegos que eran a seis horas de nuestra casa y los sacrificios fueron enormes y por ellos decidí que iba a llegar.

Cuando llegó a la Academia del ex grandes ligas Carlos Guillen, todavía necesitaba muchas mejorías, pero fue ahí donde lo desarrollaron completamente gracias a los buenos planes de trabajo que tenían.

“Estando ahí, crecí, bajé de peso, empecé a entender más la pelota y ahí si me dije: “De aquí no me saca nadie. El beisbol es lo mío”.

Oswaldo Cabrera hoy es un jugador de Grandes Ligas con los Yankees, cumpliendo no solo su sueño sino el de su papá, quien nos dijo el talentoso pelotero venezolano, es el equipo favorito de su padre.

Las habilidades de este chico son indiscutibles. Juega todas las posiciones excepto receptor y pitcher y en todas se entrega y muestras las habilidades suficientes para exceder las expectativas.

“Todas las bases tienen su encanto. Me gusta jugarlas todas, aunque me encanta ser torpedero porque amo el liderazgo y esa posición da la posibilidad de ser el capitán del infield. “

Cabrera es además un bateador ambidextro, habilidad que le fue descubierta y desarrollada por su entrenador Norge Cortés que, a los 11 años, le animó a batear de los dos lados del plato:

“Soy natural derecho, pero cuando me enseñaron a batear a la zurda en mi primer juego casi la saco”, me dijo riéndose Cabrera.

De los peores momentos salen bendiciones y pareciera que de la mala racha que han vivido los Yankees, la llegada de Oswaldo Cabrera es un pomito de agua bendita para estos Bombarderos del Bronx que necesitan más que nunca, esa sangre joven y motivada que los lleve a terminar con éxito este 2022, buscando el ansiado título 28 de Serie Mundial.

