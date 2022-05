Osvaldo Virgil, el primer dominicano en llegar a las Grandes Ligas, cumple hoy 90 años 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Hoy en día resulta impensable imaginar a las Grandes Ligas en carencia de sangre dominicana. Todas las posiciones son o han sido dominada por los criollos, teniendo un papel fundamental dentro de ellas, con 3 Salón de la Fama (4, incluyendo al futuro exaltado, David Ortiz)… sin embargo, como todas las cosas que tienen un inicio, esta historia tuvo uno y fue en nombre de Osvaldo Virgil, alías el Orégano, el primer dominicano en llegar a la MLB, quien este martes cumple sus 90 años.

“A mi me mantiene con vida el sonido del bate dándole a la pelota, eso me da vida”, comentó el exjugador, sin dudar una sola palabra y con una gran sonrisa en la cara, demostrando que no ha dejado atrás su gran pasión con la pelota. ‘’Tenemos Salón de la Fama, tenemos campeón bate, MVP, Cy Young, gerente general, ampaya, que tienen todos esos números y esas cosas, pero ninguno tiene el número que tengo yo, que es el 1’’, agregó, explotando en carcajadas.

Es inevitable felicitarlo sin recordar su trayecto y el como su entrada dio paso a casi 900 dominicanos que pasaron por la mejor liga de béisbol. Su debut en el 23 de septiembre de 1956, abrió las puertas de esta pequeña isla al béisbol de Norteamérica y desde ahí, no han dejado de entrar criollos que hoy en día compiten entre los mejores lugares en cuadrangulares, hits, coronas, entre otros, mucho menos cuando se retiró en 1969.

Inició su primera temporada con los entonces Gigantes de Nueva York, solo por un año. Recorrió los Tigres de Detroit (1958,1960,1961), los entonces Atléticos de Kansas City (1961), los Orioles de Baltimore (1962), los Piratas de Pittsburgh (1965) y acabó su carrera donde empezó, en la renombrada Gigantes de San Francisco (1966-1969).

Estuvo presente en 324 partidos, con 753 turnos al bate, 75 carreras, 174 hits, 19 dobles, 7 triples, 14 cuadrangulares, 73 carreras impulsadas, 34 transferencias, 4 pases intencionales y 6 robos, asumiendo un promedio de .231, .263 OBP y .594 OPS, desempeñando distintas posiciones.

Jugó también en su país, con la LIDOM, en su primer debut en el 1955 con los Leones del Escogido y luego con las Águilas Cibaeñas.

Y no solo fue jugador, sino que también tiene en sus palmares el ser manager, con más de 400 victorias en 14 temporadas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), y campeón 4 veces con 3 equipos diferentes, además de entrenador en las Águilas del Cibao, Leones del Escogido y Azucareros del Este (Toros del Este)

Y eso demuestra que Osvaldo nació, vivió y respiró una vida dedicada a la pelota, hasta su propio hijo (Osvaldo Virgil Jr.), quien tuvo una carrera exitosa en el mismo mundo que su padre, a quien no se le puede pedir más.

Por Nathalie Castillo Núñez

