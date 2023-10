Osvaldo Friger confiesa tardó diez años para llevar “Los Mecánicos” a la pantalla grande 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El actor puertorriqueño Osvaldo Friger confesó que su más reciente película titulada “Los mecánicos” es el fruto de una profunda pasión por el cine, la perseverancia y una visión que cultivó durante diez años.

Friger, conocido por sus papeles en exitosas películas y series de televisión, habló sobre el proceso de creación de «Los Mecánicos» y su determinación para destacar las historias y la grandeza del automovilismo en Puerto Rico a través del séptimo arte.

“Yo quería resaltar todas estas historias y grandezas del automovilismo que nosotros tenemos en nuestra tierra a través del cine. Perpetuar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra forma, de una manera somera, de humor y con acción, y pues tuve la oportunidad de desarrollar en el 2010, la idea y el concepto, pero no es hasta el 2021 que se hace una realidad, porque aunque pareciera que es fácil, es muy difícil y muy complicado hacer cine”, expresó.

«Es imposible fracasar si no te das por vencido, porque imagínense, fueron diez años tratando de lograrlo», expresó Friger al ser entrevistado por el actor Raymond Moreta en el programa “La Embajada”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Al respecto, el actor explicó que su objetivo con «Los Mecánicos» era capturar la esencia de la cultura, la idiosincrasia y la forma de vida de Puerto Rico a través del humor y la acción en la pantalla grande, pero no fue tan fácil como pensaba, porque a pesar de que a idea y el concepto surgieron en 2010, no fue hasta 2021 que finalmente pudo verlo hecho realidad.

“Los Mecánicos cuando yo lo presento a una gran amiga mía, lo primero que me dice es: por qué no hacemos que esto sea Miami en vez de Puerto Rico. Yo le dije no, porque yo quiero contar la historia desde aquí, por qué esto que se va a ver chulo tiene que pasar en Miami, esto pasa aquí, yo quiero contar nuestras historias”, narró.

Hoy «Los Mecánicos» es un tributo al automovilismo puertorriqueño y una celebración de la rica cultura de Puerto Rico.

“Es una película para toda la familia, que te va a hacer reír, que te va a hacer llorar, que te va a hacer salir con una sonrisa, vayan con toda la familia, disfruten, van a quedar superencantados”, comentó.