Osiris de León revela no le extraña economía dominicana crezca más de un 5 %, este año

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El geólogo y ambientalista, Osiris de León, declaró hoy que no le extraña que la economía dominicana crezca más de un 5 %, este año, como lo reveló el reciente análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su último informe.

De León, dijo que en la última década la República Dominicana se ha mantenido creciendo un 5.0 % y más, salvo al primer año de la pandemia del covid 19, que la economía nos golpeó a todo por el cierre compulsivo.

Afirmó que más allá del informe presentado por la CEPAL, la República Dominicana tiene cinco sectores que son fundamentales que soporta el crecimiento de nuestra economía como lo fue en el pasado, cuando la economía se apoyaba en la producción de la azúcar, el café, el cacao y el tabaco, hoy el soporte es el turismo, la construcción, la remesa, el sector agropecuario y las telecomunicaciones.

Al ser entrevistado en Atentotv.com, el ingeniero y experto en geología Osiris de León, dijo que si el gobierno dominicano se maneja bien, esos sectores seguirán abasteciéndose y el Producto Interno Bruto continuará creciendo.

“Ahora bien que nos ha faltado a nosotros como sociedad, es que no hemos sido capaces de planificar hacia el futuro. Si bien es cierto que nosotros tenemos importantes recursos mineros metálicos y no metálicos en el subsuelo, no menos ciertos es que nosotros no tenemos la visión que tuvo en el pasado Estados Unidos, Canadá, Chile y China de aprovechar esos recursos para convertirlos en riquezas”, sostuvo Osiris de León.

Dijo que durante los dos años de la pandemia todos los sectores económicos se contrajeron excepto el sector minero, “el sector minero fue el único que creció”, y cuando aquí el gobierno planteó una reforma fiscal en medio de la pandemia y la sociedad dijo no queremos Reforma, quien tuvo que acudir a soportar económicamente ese cambio de modelo fue el sector minero.

Y ante esta situación el presidente Luis Abinader tuvo que posponer la anunciada reforma fiscal, porque el sector minero se comprometió a hacer los aportes económicos al Estado dominicano, a través de un anticipo a dividendo.

El científico y experto en estudio de suelo, Osiris de León, manifestó que ese era el momento ideal para que todos los sectores se pusieran de acuerdo con el Gobierno y Sociedad Civil para impulsar y fortalecer el sector minero.

Señaló, que el sector minería se caracteriza por el oro, plata, níquel, cobre y zinc, dentro del área metálica. Y por tierra caliza, yeso, sal y arcilla industriales en el área no metálica, y todavía estamos a tiempo de hacer uso de todos esos recursos y convertir el sector minero si así lo quisiera la sociedad, y de esa manera el sector será el más pujante de la región de Caribe.

