Osiris de León pide a San Juan darle una oportunidad al sector minero

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El geólogo Osiris de León pidió a la gente de San Juan de la Maguana, tener fe y darle una oportunidad al sector minero porque esta actividad de extracción ya no se haría como en el pasado y además existen normativas que la regulan.

Reiteró que el hecho de que se produzca una extracción de oro y cobre al norte de la presa de Sabaneta, cerca del cauce del río San Juan, no implica que la operación minera contamine el río.

“El 67% del arroz que se produce en la República Dominicana se da en el entorno minero, entre Bonao, San Francisco de Macorís, La Vega, Cotuí, Bajo Yuna, donde está la influencia del río Yuna después de pasar por tres operaciones mineras, si ciertamente hubiera un impacto ambiental negativo de la minería entonces el río arrastraría contaminación y el arroz se habría quemado”, expuso.

De León fue entrevistado por los comunicadores Uzzilis de León y Fernando Arturo Santana, en el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Aseguró que es un “mito” que la minería destruye a la agricultura y no habría un solo lugar en el país, donde se pueda mostrar de forma fehaciente que esta actividad industrial ha degradado este u otro sector en el país.

Consideró que el proyecto de extracción de oro y cobre que quiere llevar a cabo la empresa Gold Quest en San Juan, no ha podido iniciar por un tema de corte político.

“Hay gente en el Congreso Nacional que entiende que si ellos no dan su visto bueno a un determinado proyecto de carretera, de presa, de canal de riego, de puente, de minería ese proyecto no va porque yo soy la autoridad y conmigo hay que hablar primero, pero si tú hablas con ellos te mandan a sus seguidores para boicotear el proyecto y eso no es sano para la democracia”, expresó.

De León invitó a San Juan a darle una oportunidad al sector minero para que desarrolle el proyecto y aseguró que si se llega a demostrar que esta actividad causa un impacto ambiental negativo en las aguas del río, él mismo pediría el cierre de la operación.

