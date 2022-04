Osetia del Sur desafía las tensiones geopolíticas para ingresar en Rusia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MOSCÚ.- Osetia del Sur desafiará las tensiones geopolíticas provocadas por la actual campaña militar rusa en Ucrania y convocará un referéndum para ingresar en la Federación Rusa, confirmó a Efe Anatoli Bibílov, líder de esa región separatista georgiana.

“Rusia es la patria histórica de los osetas. Vemos la amenaza geopolítica que se avecina y queremos una defensa global para el pueblo suroseta, para nuestra república”, comentó Bibílov en conversación telefónica desde Tsjinvali, capital suroseta.

Osetia del Sur, cuya independencia fue reconocida por el Kremlin en agosto de 2008 tras una guerra con Georgia, ya dejó pasar una oportunidad cuando Rusia se anexionó la península ucraniana de Crimea (2014).

Entonces, por no irritar aún más a la comunidad internacional, los surosetas decidieron aplazar la consulta. Esta vez, pese al creciente aislamiento ruso, no quieren repetir el mismo error.

Y es que la república de Osetia del Sur es, en realidad, un protectorado ruso, donde Moscú cuenta con una base militar y cuyo presupuesto depende en un 90 % de las arcas del Estado ruso.

EL MUNDO RUSO

“El referéndum no será una complicación, ya que mostrará al mundo que estamos con Rusia. Más aún ahora, cuando muchos países, incluido grandes potencias, le dan la espalda”, explicó.

Bibílov, que se presenta el domingo a la reelección en las presidenciales surosetas, recuerda que son muchos los pueblos a los que ha ayudado Moscú desde los tiempos del Imperio Ruso.

“Todos estamos vivos gracias a Rusia. Cuando Rusia está en problemas, todos los pueblos nos volvemos rusos y defendemos a nuestro gran país”, subrayó.

El líder separatista, que visitó recientemente la sitiada ciudad ucraniana de Mariúpol, donde combaten voluntarios surosetas en el bando prorruso, denunció las sanciones y el apoyo internacional a los “fascistas ucranianos”.

“Occidente no entiende que cuanto más presione a Rusia, más unidos estaremos. Están acostumbrados a doblegar la voluntad de otros países, pero eso no ocurrirá con nosotros. No podemos rendirnos. Cuantas más sanciones, más fuertes seremos”, aseguró.

Eso sí, no quiso precisar el número de surosetas que combaten junto a “los hermanos del Donbás”.

“Hay norosetas y surosetas. Nunca lo hemos ocultado. Lo que sé es que son suficientes”, respondió.

AMENAZA GEORGIANA

Asegura que no se fía de las declaraciones de Georgia de que no recurrirá a la fuerza para arreglar el conflicto.

“¿Cómo podemos creer en sus palabras si en 2008 decían lo mismo y bombardearon nuestra capital con (lanzaderas de misiles) Grad mientras dormíamos?”, se preguntó.

Recuerda que las élites surosetas fueron “completamente exterminadas” en los años 20 del siglo pasado cuando la URSS decidió dividir al pueblo oseta en norte y sur (1922).

Las fuerzas de pacificación rusas pusieron fin al conflicto tras la caída de la URSS, pero la “agresión brutal” en 2008 del “criminal de guerra” (el expresidente georgiano, Mijaíl) Saakhasvili volvió a instigar el conflicto, denunció.

“El conflicto tiene unas raíces muy largas. El pueblo oseta sigue dividido”, explicó.

REFERÉNDUM A LA VISTA

Bibílov presentó esta semana la correspondiente solicitud ante el Tribunal Supremo.

“Las ansias de ser parte de Rusia no es idea de un sólo político, sino el objetivo estratégico del pueblo suroseta desde hace cien años. La reunificación tiene muchas ventajas y ningún inconveniente”, señaló.

Explica que el próximo paso será recabar dos mil firmas. Aunque el líder suroseta no quiso dar fechas, su portavoz explicó a Efe que, una vez cumplimentado el procedimiento legal, la consulta se celebrará “en dos o tres meses”.

La pregunta que los poco más de 50.000 surosetas tendrán que responder será la siguiente: “¿Apoya usted la unificación entre Osetia del Sur y Rusia?”.

Bibílov, que en enero de 2014, dos meses antes de la anexión rusa de Crimea, comunicó a Efe su propuesta de celebrar un referéndum de unificación, recuerda que Osetia del Sur ya celebró otros plebiscitos similares y que el apoyo popular fue aplastante.

“En 1992 más del 90 % votaron a favor y el sentimiento no ha cambiado desde entonces. Lo importante es hacer todo en el marco de la ley y respetando el derecho internacional”, afirmó.

LUZ VERDE DEL KREMLIN

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó esta semana que “respeta” la voluntad del pueblo suroseta.

“¿Que si he hablado al respecto con el presidente ruso, Vladímir Putin? Eso es lo que quieren saber todos los servicios de inteligencia del mundo”, señaló Bibílov.

Reconoce que las autoridades surosetas están en “permanente contacto” con el Gobierno ruso para coordinar “estrategias”. “No he visto que los políticos rusos reaccionaran en contra”, recalcó.

“Ellos saben bien que el pueblo oseta está dividido y que debe ser una unidad territorial como lo fue en el siglo XVIII. Hace cien años nos dividieron en dos partes y entonces nadie le preguntó al pueblo”, destacó

Tras ingresar en la Federación Rusa, el próximo paso sería ya unirse a la república rusa de Osetia del Norte, aunque todo dependerá del Kremlin, reconoció.

“No debe haber una Osetia del Norte y otra del Sur. Debe haber una sola, que se llamará Osetia-Alania”, indicó, en alusión al histórico nombre de la región.

CONDENA ELECTORAL

Georgia ve “ilegítimo” el referéndum en Osetia del Sur, territorio que considera “ocupado” por Rusia, al igual que la gran mayoría de la comunidad internacional.

En cuanto a las presidenciales del domingo, “son un nuevo acto ilegal de Rusia contra la soberanía e integridad territorial de Georgia”, según informó el Ministerio de Exteriores.

Venezuela, Nicaragua, Nauru y Siria también han reconocido las independencias de Osetia del Sur y la también separatista Abjasia.

Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el Donbás ucraniano, también quieren convocar un referéndum para incorporarse a Rusia, al igual que la región separatista moldava de Transnistria. E

