Oscarcito se presenta este 22 de enero en Santo Domingo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante venezolano Oscarcito, creador del tema “El Anillo Pa Cuando” que popularizó Jennifer López, llega al país de la mano de Veneventos el 22 de enero para un concierto que tendrá lugar en Lungomare Bar & Lounge, ubicado en la avenida George Washington, al lado del hotel Sheraton y cuyas boletas pueden adquirirse en Uepa Tickets.

Oscar Hernández, conocido artísticamente como Oscarcito, tiene éxitos en su voz como “Hoy Me Rindo a tus Pies”, “El Hacha”, “Tu Eres Perfecta”, “No te Tengo a Ti”, “Si tu Me Besas”, “Me Gusta”, “El Año del Amor”, “Tumbaye”, “Besos de Chocolate”, entre otros.

Asimismo es dueño de un sinnúmero de temas que forman parte del imaginario musical latinoamericano, pues además de “El Anillo pa Cuándo”, la lista cuenta con éxitos como “Si tu me Besas” de Victor Manuelle, “Deja que te Bese” de Alejandro Sanz y Mark Anthony; “Amor Amor”, “Ni tu ni yo”, de Jennifer López; “Que Va” de Alex Sensation y Ozuna; “No Me Acuerdo” de Thalia y Natti Natasha, “Está Rico”, de Mark Anthony, Will Smith, y Bad Bunny; “No Se me Quita” de Ricky Martin y Maluma.

De igual forma los muy conocidos temas “De Cero” de CNCO; “Hasta el Hombligo” de Zion & Lennox y Chino Miranda; “Adicto” de Prince Royce y Mark Anthony; han sido escritos por su prodigiosa pluma.

La música del venezolano exuda modernidad, vanguardia y sincretismo, lo que permite a sus seguidores disponer de una variedad de géneros en cada una de sus composiciones que evidencia su capacidad para armonizar colores y sonoridades de este tiempo.

El concierto de Oscarcito es una convocatoria a disfrutar de sonidos bailables cargados de sentimientos donde la música latina es vindicada por un joven cantante que sabe combinar de manera armónica los distintos géneros que confluyen en la región.

“Cantar para República Dominicana es un privilegio dado que, al ser una tierra de tantas corrientes sonoras, uno regresa inspirado y recargado para componer y crear más”, expresa Oscarcito sobre su presentación.

El venezolano goza de una popularidad importante en la comunidad venezolana radicada en el país por lo que se espera un concierto abarrotado de quienes gustan de sus canciones.

De su lado Veneventos es una productora de conciertos que poco a poco ha ido ganando terreno a razón de los novedosos conciertos que trae, los cuales siempre han sido del interés de los dominicanos y del público venezolano residente en el país.

