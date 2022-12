Osadía y temeridad en la Epopeya del Matum

Sigo creyendo que Caamaño está entre los muy excepcionales seres humanos que han vencido el temor a la muerte. Naturalmente, debe ubicársele entre los muy pocos, pero no es el único. Él lo pondría en evidencia más de una vez, tal vez no tanto en los combates de la Guerra de Abril, aunque si demostró en ella un valor excepcional para la acción militar. Tal vez el hecho de acudir a Santiago con un grupo de constitucionalistas, en unos cuantos vehículos de trasporte, tal vez puso en evidencia el haberle perdido el temor a la muerte, lo que ocurrió un día como hoy hace 57 años; sin embargo, todavía había podido quedarle a él instinto de conservación, en esa visita a Santiago.

De todas maneras, hubo osadía y temeridad y al parecer había vencido el temor a la muerte, dado el confinamiento a que fueron sometidos los constitucionalistas en el batallón mixto Gregorio de sus tropas. Las intenciones de los Estados Unidos y las tropas interventoras, desde antes de la firma del armisticio de septiembre, se sintetizaban en que el gobierno de transición que quedara hiciera tierra arrasada con los izquierdistas (comunistas) que habían participado en la Guerra de Abril. Pese a que pertenecía al estamento militar y todavía no era un comunista, él y otros militares corrían la misma suerte de ser estigmatizados y de ser blancos al igual que los revolucionarios de izquierda.

Esa fue una de las razones por la que el ex-Presidente de La República Antonio Guzmán no quiso aceptar encabezar ser el presidente interino, porque no estaba dispuesto a reprimir a los constitucionalistas por las ideologías, pese a ser un hombre del stablisment y además ser un burgués y terrateniente a la vez, pero era un hombre moderado de ideas liberales en lo político y tolerante. Esto último lo habría aprendido de su amigo el profesor Juan Bosch; habría leerse el escrito de Juan Bosch cuando murió su hijo Iván en un accidente el 15 de mayo de 1970, vísperas de las elecciones, para uno darse cuenta de la cercanía entre El Profesor y Antonio Guzmán en 1970, cosa que no sería así desde finales de 1973.

Don Antonio Guzmán había ofrecido un desayuno en el Hotel Matum a los militares constitucionalistas y a los civiles que les acompañaron, por ello después de asistir a la misa y de ser atacados con ráfagas en el cementerio de Santiago, pese a que no habría victimas en ese lugar, en el Hotel si las hubo al ser atacados de nuevo.

Ahora bien, si leyendo el libro de la autoría de Hamlet Hermann: Eslabón Perdido (Gobierno Provisional 1965-1966), podemos darnos cuentas de que el Dr. Héctor García-Godoy Cáceres (el presidente provisional a raíz del fin de la contienda bélica) no podía controlar las fuerzas armadas, ya que actuaban con hienas contra los constitucionalistas y era algo que él no estaba de acuerdo que fuera así. Esto último no podría decirse de Joaquín Amparo Balaguer Ricardo, a quien Ramón Alberto Ferreras llamó Joaquín Videla, el cual si estaba de acuerdo con gobernar reprimiendo mucho a los opositores, pese a que los constitucionalistas hasta cierto punto lo protegieron cuando el General Antonio Imbert Barreras que saliera del país, cuando vino a visitar a su madre supuestamente enferma en medio de La Guerra. El periodista del periódico Última Hora Gregorio (Goyito) García Castro, pese a ser su amigo fue una de las victimas durante su gobierno Los 12 Años, sabía que Balaguer había sido un hombre que había asimilado lo gobernar la mano de Trujillo. En una carta que le enviara a Balaguer y que este la reprodujo en una de sus obras, Goyito da cuenta de ello. En 1973, en los días que mataron a Caamaño, Goyito fue asesinado en la calle Mercedes casi esquina 19 de marzo. El denunciaba en una columna actos de corrupción en empresas de CORDE.

La osadía de Caamaño y los constitucionalistas que le acompañaron a Santiago, parece que había vencido el temor a la muerte, porque hubo objeciones hasta de algunos militares. Sin embargo, las bajas de los constitucionalistas fueron menos que las de sus adversarios. No sólo sería Caamaño si no también, muchos de sus acompañantes, Lora Fernández (EPD) y otros militares, al igual que la joven periodista Aleyda Fernández y Don Antonio Guzmán, su generoso anfitrión en el Hotel Matum. Los partidos de derecha o reaccionarios, pese a que Santiago ha tenido una tradición muy conservadora, pero fue sede de un grupo burgués muy autosuficiente y pero contestatario de las acciones que pueden afectarle. No fue casual que Balaguer hiciera allí, frente al Estadio Cibao, su primer mitin de campaña en 1965 para las elecciones de 1966, cuando todavía oficialmente no se había iniciado la misma. Ese mitin se realizaría poco antes de los sucesos del Matum.

Al parecer las tropas de ocupación querían que ocurriera lo que ocurrió en Santiago, pero no que fuera derrotada la reaccionaria Fuerza Aérea de Santiago, si no que esta acabara con Caamaño y los constitucionalistas que estaban allí. La mayor osadía de Caamaño aislado de su pueblo en Cuba, sobre todo aislado de los militares y civiles que le acompañaron en 1965, fue venir a esa aventura de Caracoles de 1973, pero es ahí donde más confirma la perdida de miedo a la muerte cuando herido quiso y ordenó quedarse sólo a esperar que sus enemigos terminaran con su vida. Balaguer tenía un control prácticamente absoluto del aparato militar y represivo. Ahora tenemos personalidades, incluyendo protagonistas de acontecimientos, que quieren echarle la culpa de todo a Juan Bosch, pero del aislamiento de Caamaño y la compartimentación de su proyecto guerrillero él no tuvo la culpa.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

