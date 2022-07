Ortiz Bosch: Debemos cuidar y preservar el derecho a la información y a la vez garantizar el debido proceso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), informó este martes que tiene establecido y reglamentado, la forma de recibir las denuncias, y es un sistema que cumplimos cabalmente ante cada denuncia recibida, para la cual cuenta con el equipo capacitado.

En ese sentido, dicho propósito de organización pide las siguientes obligaciones: recibir las denuncias de forma confidencial a través de los canales establecidos, como son la Oficina de Acceso a la Información Pública, el 311 o rumor público.

Es prioridad en la recepción de las denuncias, independiente del canal o vía, proteger al denunciante, preservar la integridad del denunciado y garantizar la seguridad de los equipos de trabajo de la DIGEIG que participan en cada investigación.

La directora general de la DIGEIG, doctora Milagros Ortiz Bosch expresó que es un compromiso de alta prioridad cuidar la integridad de la institución y no hacerla parte de un uso mediático, sino ser parte de un proceso en el que el ciudadano se sienta confiado al momento de asistir a la institución a realizar una denuncia.

Señaló que los medios de comunicación son aliados importantes en la construcción de confianza entre el gobierno y la ciudadanía, asegurando su disponibilidad y colaboración para dialogar con la prensa.

“No hay medio de comunicación que quiera verme que no me vea, no hay pregunta que me hagan que yo no esté dispuesta a contestar, aun así, debemos cuidar y preservar el derecho a la información y a la vez garantizar el debido proceso de los casos”, precisó Ortiz Bosch.

