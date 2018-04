Ortega expresa apoyo a Maduro y recalca importancia de comicios en Venezuela

“Estamos juntos en esta lucha y estamos seguros que van a salir adelante en la batalla por la paz, en la batalla por la estabilidad, en la batalla electoral que tienen programada para el mes de mayo”, expresó.

Ortega recalcó la importancia de la celebración de estas elecciones en Venezuela.

“Las elecciones son instrumentos formidables para fortalecer la paz, donde las armas son los votos, no son los fusiles”.

El dirigente nicaragüense criticó la intromisión de “algunos gobiernos” en las próximas elecciones venezolanas.

“Hoy el pueblo bolivariano está librando otra gran batalla que pasa por los votos. Una decisión soberana del pueblo bolivariano, en unas elecciones que están calendarizadas para este año. Nosotros lógicamente respetamos y respaldamos esa decisión, y no entendemos la actitud de algunos gobiernos que cuestionan esta actitud soberana”, indicó.

El presidente pidió a esos gobiernos críticos que respalden esta decisión soberana y dejen de cuestionarla.

“Cada pueblo, cada Estado tiene sus normas, tiene sus leyes, para practicar la democracia, y eso tiene que respetarse. Ese es un principio universal que está contenido en la Carta de Naciones Unidas”, concluyó.

Estas declaraciones fueron realizadas en la noche de ayer en un encuentro entre Daniel Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo, y el miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y hermano mayor del fallecido presidente Hugo Chávez, Adán Chávez Frías, y el ministro de Educación del país suramericano, Elías Jaua.

Las palabras de Ortega fueron divulgadas esta mañana por la Presidencia de Nicaragua.

Venezuela celebrará unas elecciones presidenciales el próximo 20 de mayo que han sido señaladas de fraudulentas por el grueso de la oposición.

El Ejecutivo venezolano ha rechazado los pronunciamientos de distintos Gobiernos del mundo por la convocatoria a elecciones, un proceso en el que no participará la principal alianza opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que decidió hace semanas no presentar ningún candidato al considerar que los comicios no serán justos ni transparentes.

Países como España, Argentina o Colombia, señalados por la administración de Maduro de ser aliados del Gobierno de Estados Unidos, han asegurado que no reconocerán los resultados de las elecciones de mayo.

Nicaragua y Venezuela son aliados políticos en asuntos internacionales y gozan de estrechas relaciones bilaterales en todos los campos.