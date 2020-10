Orquídeas de educación compiten contra despacho de la diva

Una pregunta para decoradores ¿Qué tiempo duran esas orquídeas vivas antes de necesitar reemplazo? Estoy seguro que cambiaríamos todas las orquídeas del estado, por un sueldo 13 sin impuestos. La competencia por “ser la envidia de todos los demás” ha transcendido hasta las oficinas del Ministerio de Educación, así que hagan sus apuestas, porque la suerte está echada. Al parecer lo que nos falta en dinero, nos sobra en creatividad.

Mientras el presidente ha tenido que hablar dos veces a la nación, para explicar el proyecto de ley de presupuesto para el 2021, nuestra Directora de Comunicaciones de la Presidencia, ha contratado con sus propios recursos, servicios especializados de decoración de interiores para su oficina, con el noble propósito de acomodarse un poco. La diva de Palacio pensaba que estaba sola en la cancha y cantó victoria desde muy temprano.

Pero cuando en el ministerio de Educación se enteraron de que en realidad lo hacía con la intención de ser la envidia de todo el reino, le salieron al frente mostrando sus músculos, colocando una licitación de casi RD$700 mil para la adquisición de orquídeas. Específicamente, 41 arreglos de tres orquídeas cada uno, 35 orquídeas, en cinco arreglos de siete flores cada uno, y 17 bases cilíndricas de cristal para arreglos florales.

La competencia está muy reñida, solo esperemos que cierre pronto el plazo para las inscripciones de aspirantes al título. Pero mientras tanto ¡Qué lindas quedaran sus oficinas, señores ministros!

¿En serio? ¿Es esa la forma de administrar el mismo “país quebrado” que dicen encontraron? ¿Ese es el cambio? No quiero imaginar entonces en qué gastarían el dinero si no estuvieran concentrados en mejorar la calidad del gasto público, para gestionar la pandemia. Las donaciones siempre han sido muy peligrosas, no me hace gracia que ningún funcionario esté donando sus recursos privados para decorar nuestras oficinas públicas, mientras el gobierno intenta colar por debajo de la mesa una reforma fiscal tan agresiva. ¿Qué clase de mensaje estamos enviando? ¡Y tanta indignación de la Sra. Germán en campaña, por el despilfarro de recursos!

¿Cuáles son las políticas de recepción de regalos y donaciones de la Dirección de Comunicaciones? No soy experto en decoraciones, pero me imagino que esas orquídeas deberán ser reemplazadas con frecuencia en Educación. ¿Cuántas otras instituciones más se están decorando? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuántas veces hay que multiplicar los RD$692,828 de las orquídeas para todas las instituciones estatales? ¿En qué partida presupuestaria está? Nos gustaría saber, para arrancarlas de raíz.

Este país no necesita más decoración, sino un manejo eficiente de los escasos recursos. ¿A nadie se le ocurre usar orquídeas de artificiales? Tienen la mejor oportunidad de rectificar, el éxito de ustedes nos conviene a todos. Como diría el mismo Furcal el pasado 02 de agosto: “…se ha invertido el 4% para la educación y los indicadores de calidad no se mueven.”

Por José Balbuena