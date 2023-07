Orquesta Juvenil del Carnegie Hall, NY02, cautiva al público dominicano con su exitosa presentación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Teatro Nacional se vistió de gala con la presentación del primero de los tres conciertos de la Orquesta Juvenil del Carnegie Hall, NYO2, auspiciado por la Fundación Sinfonía.

El concierto inició con la magistral interpretación del Himno Nacional de la República Dominicana, seguido por el Himno de Estados Unidos de Norteamérica.

Fue una noche mágica con un público cautivo por los acordes de la Orquesta Juvenil del Carnegie Hall, NY02, compuesta por 80 jóvenes que oscilan entre los 14 y 17 años respectivamente y dirigido magistralmente por el maestro Joseph Young, quien equilibra una vibrante carrera como director con roles de liderazgo musical.

El recital tuvo como solista invitada a Jennifer Koh, una reconocida violinista que deslumbra con sus interpretaciones ha actuado con orquestas como la Filarmónica de Los Ángeles, Filarmónica de New York, Filarmónica Checa, Orquesta Nacional de Gales de la BBC, de Baltimore, Sinfónica de San Luis y de Cleveland. Ha sido ganadora del primer premio en el Concurso Internacional Tchaikovsky de Moscú, del concurso del Sindicato de Artistas de Conciertos y de la beca de carrera Avery Fisher.

Entre las piezas interpretadas están “Out of Town (Tres episodios de Danza)” de Leonard Bernstein, la “Suite de Romeo y Julieta” de Serguéi Prokofiev, el “Concierto para Violín y Orquesta” de Jean Sibelius, y una interpretación especial del merengue “Caña Brava”, del dominicano Antonio Abreu, entre otras.

Este concierto se presentó por primera vez en la República Dominicana de la mano de la Fundación Sinfonía, quien apoya programas educativos orientados a jóvenes artistas dominicanos. A lo largo de los años, la institución ha organizado innumerables clases magistrales, así como talleres y residencias para aspirantes a músicos y cantantes líricos, que incluyen dos importantes residencias orquestales y el programa para Jóvenes Cantantes Líricos, iniciado en 2017.

Los próximos conciertos serán el martes, 18 de julio a las 6:30 p.m. en el Gran Teatro del Cibao y un concierto de cámara, abierto al público, el miércoles, 19 de julio en el Club Hemingway en Juan Dolio.

La presentación fue transmitida en vivo para todo el mundo desde el YouTube oficial de la Fundación Sinfonía, gracias al apoyo del Carnegie Hall. La transmisión en vivo estuvo a cargo del gran Habib Azar, quien viajó a la República uno de los principales directores y productores de artes escénicas multicámara de la actualidad, ganador de siete premios Emmy. Habib Azar trabaja regularmente con los mejores artistas musicales del mundo y es director habitual de la serie Metropolitan Opera Live in HD, Live from Lincoln Center y The All Star Orchestra.

Además, dirige regularmente webcasts desde Carnegie Hall para Medici.TV. Junto a él trabajan Matthew Williams, Director Tecnología y Medios Educativos de Carnegie Hall y la productora audiovisual local Base Camp Studio.

De igual manera, para que este gran concierto alcance una audiencia mundial Carnegie Hall transmitió el concierto en sus canales de YouTube y en Facebook, así como en canal líder de música clásica del mundo, Medici.tv.

Más sobre la Orquesta NY02

La misma está compuesta por destacados jóvenes instrumentistas estadounidenses forman NYO2, un programa de orquesta gratuito que se reúne junto con la Orquesta Juvenil Nacional de los Estados Unidos de América (NYO-USA) y NYO Jazz cada verano para brindar oportunidades de capacitación intensiva y actuación. Los músicos participantes, que comprenden las edades de 14 a 17 años, tienen la oportunidad de trabajar en estrecha colaboración con los mejores músicos de orquestas y conservatorios estadounidenses durante una residencia en el Purchase College de la Universidad Estatal de Nueva York.

