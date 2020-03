Orquesta del Teatro Mariinsky se presentó en el Centro León

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Orquesta Mariinsky, bajo la conducción del primer chelista Anton Gakkel, se presentó en el Centro León este sábado 7 de marzo, por primera vez en la Ciudad Corazón en el concierto titulado Desde Rusia con amor. Cuarenta músicos de clase mundial interpretaron un variado repertorio clásico, para deleite de miles de personas que colmaron los jardines de la institución cultural.

El programa abrió con el Preludio a la siesta de un fauno, de Claude Debussy, para continuar con composiciones de Sergei Rachmaninov, Piotr Ilyich Tchaikovsky, Ludwig Van Beethoven e Igor Stravinsky.

La velada musical, gratuita para el público de la región Norte, alcanzó momentos emotivos con la interpretación de Romance del joven gitano de la ópera Aleko, por el tenor Sergey Skorokhodov,y la Canción de la estrella de la ópera Tannhäuser, por el barítono Vladislav Kupriyanov.

El concierto contó con la presencia del pianista Daniil Trifonov, quien hizo galas de su virtuosismo en las piezas de Rachmaninov Cuán doloroso es, Opus 21 no. 12 y Aguas primaverales, Opus 14 no. 11. El solista de la Metropolitan Opera de New York también mostró su talento en la Serenata de Don Juan, de Tchaikovsky y el Concierto No. 1 en Do mayor para piano y orquesta, Opus 15 de Beethoven.

