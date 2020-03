Orlando tu no está Muerto: Murieron los que Segaron tu Vida

Orlando tu no está muerto porque una parte importante de tu pueblo siempre te recordará. Te recordará porque desafiaste al miedo, porque no sentías miedo de decir la verdad y de orientar al pueblo, porque denunciaste al régimen autoritario bonapartista de Balaguer que entregaba las riquezas a las empresas trasnacionales y provocaba que el pueblo no superara la miseria. Sabías el riesgo que corrías, aunque te confiaste tal vez de que la maquinaria del crimen no llegara a consumar el crimen contra ti, pero sabías que corrías un riesgo. Quizás pudiste haber salido del país, a fin de preservar tu vida, pero preferiste seguir diciendo la verdad. Seguir denunciando al régimen autoritario balaguerista, propiciador de enriquecimiento ilícito de un grupo reducido de militares y civiles, mientras una parte importante del pueblo vivía en la pobreza relativa o absoluta, entre ellos jóvenes sin empleo y niños sin escuelas.

Orlando Martínez tu no está muerto por que no les temiste a cobardes generales que se mancharon con la sangre de crímenes, no dejaste de hacer las denuncias de los males del régimen de Balaguer, régimen que defendió la acumulación originaria de capitales de algunos de sus paniaguados con la apropiación abusiva de los recursos del Estado. Para la memoria de los hombres y las mujeres dignas de este país los que han muerto, aunque estén vivos, porque en tal caso son vegetales vivientes, son esos indecorosos que te asesinaron y el propio Joaquín Amparo Balaguer Ricardo. Esos están muertos, muertos porque no tienen dignidad y el derrotero de su vida no les hace y los hizo dignos de vivir, aunque vivieran. Balaguer no fue padre de la democracia y si le han llamado así, es porque algunos burócratas que han ocupados curules en los poderes del Estado han querido borrar la historia para preservar privilegios y enriquecerse, como sucede con el llamado barrilito.

Esos que han llamado a Balaguer padre de la democracia son tan inicuos e indignos como Balaguer, esos mendaces que quieren borrar la historia. Quieren borrar el que Balaguer se mantuvo durante los doce años con la maquinaria del crimen, con la represión a los sindicatos, con los asesinatos selectivos, como el de Guido Gil Díaz, Otto Morales, Amín Abel (el gran Amín), Henry Segarra, Amaury, Bienvenido Silveira Leal-Prandy, Virgilio Perdomo Pérez, Héctor Homero Hernández Vargas, Ulises Cerón Polanco, Enriquito, Guillermo Rubirosa Fermín, Ramón Antonio Rodríguez, Apolinar Burdiez, René Paulino, Stalin García, Amelio Silva, Milton Diloné, Tony Grullón, William Mieses, Pérez Guillén, Boyoyo, Sagrario Ercira Díaz, los cinco muchachos del Club Héctor J. Díaz, Magallanes y el otro joven que junto aparecieron muertos en el estadio del liceo Juan Pablo Duarte, el asesinato tuyo y el de muchos otros que sería muy prolijo mencionar en un artículo, porque fueron miles. Pero además hay que decir las torturas a los presos políticos, algunos de los cuales fallecieron porque no podían resistir.

Orlando, pese a que logró mantenerse en el poder doce años que parecían interminables, Balaguer merece calificarse como uno de los hombres más indignos de América. No quiero de pasar por alto que, pese a que los constitucionalistas del 1965 toleraron su presencia en el país, lejos de tolerar a los militares que defendieron la constitución del 1963, Balaguer se prestó a sacar del país a esos militares para complacer a los yanquis. En una información leída en un periódico de la época salió la información de que en un solo grupo saldrían del país 53 militares constitucionalistas.

Orando Balaguer es indigno y tú eres indigno, él no está viviendo y no están viviendo los militares que te asesinaron o mandaron a otros a que te asesinarán. Orlando pero pese a tu asesinato hace 45 tú estás viviendo en el pueblo y seguirá viviendo. Orlando tú sangre será un fermento (como lo gravó en una canción la rondalla intercomunal de Cutupú, La Vega), como el humus de la tierra negra de Moca y de otros lugares. Jamás podré olvidar del contenido de los artículos que leía en tu columna de El Nacional y la revista Ahora.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

