Orlando Jorge: “Protocolo de vestimenta de la Cámara de Diputados no se adapta al país”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El diputado Orlando Jorge Villegas Salvador expresó que no está de acuerdo con el protocolo de vestimenta de la Cámara de Diputados, porque “no se adapta a la República Dominicana”.

“Yo no estoy de acuerdo con la vestimenta de la Cámara de Diputado por varias razones, primero porque somos un país tropical, Una chacabana puede ser una opción para venir a sesión o hasta sin corbata”, explicó el legislador al ser entrevistado comunicador Dary Terrero en su programa “La Gente Habla con Dary Terrero”, el cual se transmite cada sábado a las 5:00 pm por el Nuevo Diario Tv y otras plataformas como Carivisión canal 26, Ruta 66 TV y Tv Quisqueya 1096 de optimum para todo New York.

Asimismo, dijo que ir con corbata o sin corbata no va a cambiar a la eficiencia de los trabajos que se realicen, al tiempo que confesó posee prendas de vestir en su oficina porque hay ocasiones en las que a sus visitas no las dejan pasar por no tener una camisa manga larga.

Añadió que debe haber un punto de equilibrio, en cuanto a los visitantes, como los estudiantes, turistas y entre otros, con el objetivo de que se sientan cómodos a la hora de entrar a la Cámara.