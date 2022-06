Orlando Arcia da la cara ante la ausencia de Albies en los Bravos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON – No es inusual que un equipo con aspiraciones de postemporada adopte la mentalidad del “próximo jugador disponible” cuando pierden una pieza importante por lesión. Lo que sí es poco común es que al sustituto le vaya tan bien y que el club continúe como si nada.

Precisamente en eso lo que están experimentando los Bravos con el venezolano Orlando Arcia, quien está brillando como el titular de la intermedia de Atlanta tras la lesión de Ozzie Albies. Arcia ha tenido un impacto inmediato y volvió a ser parte fundamental del triunfo del miércoles, 8-2 sobre Washington, empalmando jonrón por segundo juego en fila para ayudar a Atlanta a hilvanar su 14ta victoria en fila.

“Nadie está feliz por lo que le ocurrió a Albies, pero para eso estamos aquí, ¿no?”, mencionó Arcia. “Estamos para apoyarnos el uno al otro cuando pasan estas cosas”.

Arcia tiene de 9-7 con dos cuadrangulares, cuatro empujadas y tres anotadas ante la ausencia de poco más de dos juegos de Albies, quien sufrió una fractura en el pie que requirió de una cirugía y que lo apartará del terreno hasta al menos mediados de agosto.

Reemplazar a Albies no es una tarea fácil. El intermedista ha sido un fijo en la posición desde que hizo su debut en el 2017. Albies fue titular en 61 de los 62 primeros partidos del año de los Bravos y ha promediado 158 encuentros por campaña desde el 2018 (sin contar la acortada temporada del 2020).

De su parte, Arcia es un campocorto natural, pero ha fungido como utility en Atlanta en los últimos dos años. Hasta ahora, no ha habido ningún problema en su transición.

“Realmente no he sentido mayor diferencia”, señaló el venezolano. “Siempre he dicho que cualquier persona que pueda defender el campo corto puede cubrir cualquier otra posición”.

Pero, ofensivamente, Arcia ha servido para complementar a un equipo que está funcionando casi a la perfección. De hecho, uno de sus puntos débiles había sido el bate de Albies, quien al momento de la lesión bateaba .244 con ocho bambinazos y OPS de .694 – números que, por mucho, están por debajo de lo acostumbrado.

Arcia, quien cuenta con un OPS de .664 de por vida, de pronto ha encontrado su forma al bate. Con estos dos vuelacercas en los últimos dos encuentros, iguala el total que dio en el 2021, en 30 choques menos. Se fue de 4-4 el miércoles, su primer partido de cuatro imparables desde el 2020.

“La gente sabe que somos peligrosos”, dijo Arcia sobre la ofensiva de Atlanta. “Está funcionando y dando resultados.

“Es un buen jugador”, agregó el manager Brian Snitker. “Está jugando bien y estoy muy contento por él.

