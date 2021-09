(VIDEO) Orioles aprovechan error de Holmes y complican a Yanquis los playoffs

EL NUEVO DIARIO, BALTIMORE, EE.UU.- El relevista Clay Holmes realizó un lanzamiento descontrolado con dos outs en la novena entrada que permitiese dos carreras, y el jardinero Austin Hays bateó un sencillo productor en la décima, que dio el jueves a los Orioles de Baltimore el triunfo sorpresa de 3-2 sobre los Yanquis de Nueva York., informó este viernes medios deportivos.

Los Bombarderos del Bronx cayeron a medio juego de los Azulejos de Toronto y Medias Rojas de Boston, que descansaron, en la contienda por los boletos de comodín a los playoffs dentro de la Liga Americana. Nueva York había ganado tres duelos en fila.

Holmes estaba a un strike de acreditarse el primer salvamento en su carrera, cuando su recta, alta y afuera, resultó imposible de controlar para el cátcher dominicano Gary Sánchez.

As a former Big Leaguer this is embarrassing! If you can’t see it I can’t help you! #shegone ⁦@MLB⁩ ⁦⁦@notgaetti⁩ ⁦@BobFile⁩ ⁦@twuench⁩ ⁦@BaseballScrap⁩ ⁦@ToddPratt07⁩ ⁦@mikepiazza31⁩ ⁦@GreggOlson30⁩ ⁦@Benji_Gil30⁩ pic.twitter.com/buxdeOkSe2

— Jeff frye/ #shegone (@O3jfrye) September 17, 2021