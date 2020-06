Orígenes de los clubes juveniles socio-culturales populares   (1 de 2)

Los Inicios

Sin duda, la década de 1960 marcó el siglo pasado; no importó la vigencia de la “Guerra Fría” que había comenzado tras la Segunda Guerra Mundial, cuando dos sistemas sociales forjaron un mundo bipolar que terminaría con la guerra de Irak de 1991 o batalla Tormenta del Desierto, para que la humanidad se viera matizada por la eclosión de los movimientos juveniles. El movimiento Hippie, aún hoy día, tiene una reminiscencia con el festival que se celebra en el desierto de Estados Unidos y que es tolerada su celebración durante unos días por las autoridades, sabiendo de que los concurrentes consumen drogas ilegales.

El movimiento de los Hippies no puede ser entendido como un movimiento de consumidores de drogas y de inadaptados sociales, si no como un movimiento de rebeldes contra la guerra, de jóvenes rebeldes que no querían la guerra y como contracultura contestataria a una cultura basada en el autoritarismo. Estados Unidos mantenía la guerra con Vietnam; en este país del Sudeste Asiático con la guerra que se liberaba se daba la confrontación de los dos sistemas sociales: el capitalismo y el socialismo, el mismo fue dividido en dos, luego de liberarse del colonialismo francés.

El movimiento pacifista no comenzó en Estados Unidos sino en su “madre patria”: Inglaterra, ya que manifestaciones al aire libre se llegaron a realizar en parques, llegando algunas veces a concentrar hasta 250,000 personas (en su mayoría muy jóvenes).

El conjunto Los Beatles, grupo musical que tuvo una notoriedad mundial, nació en Inglaterra. Uno de sus integrantes-John Lennon-, la figura más emblemática de ese grupo artístico y que fue asesinado en Estados Unidos en 1980, fue en cierta medida una víctima de la guerra. Su padre, Alfred Lennon, fue un marino mercante que estuvo alejado de John y su madre durante la Segunda Guerra Mundial y se descuidó con ella y su hijo, a pesar de que durante mucho tiempo enviaba dinero para la manutención de ella y su hijo.

Cuando su padre reapareció en 1944 y mostró intenciones de llevárselo a vivir con él, habida cuenta de que la madre de John, Julia, iba a tener una criatura de otro hombre, puesto a elegir entre irse con su padre a Nueva Zelandia o quedarse con su madre, Julia, acabó a su pesar decidiendo quedarse con ella

No son sólo los viajes a la luna lo que marca la década de los 60, si no la eclosión de esa juventud que como movimiento social a nivel mundial no quería la guerra. En nuestro país cuando comienza esa década acabábamos de salir de una dictadura y vivíamos una fuerte efervescencia política, dentro de un clima de guerra fría que vivía el mundo. Los jóvenes dominicanos comienzan a expresarse y sus energías las canalizan a través de las organizaciones políticas y también de las organizaciones juveniles.

Los clubes juveniles comenzaron a organizarse en el país en los inicios de los 60, con matices diferentes, pero en común organizaciones juveniles, la recreación era uno de los objetivos que podían tener casi todos esos clubes, pero no el único objetivo de todos ellos.

Durante la dictadura de Trujillo esas organizaciones eran controladas por el régimen y muchos jóvenes no se atrevían a organizarse; las organizaciones debían casi siempre invitar a Trujillo o a sus hijos Ramfis o Radhamés, o bien, hacerle un reconocimiento a uno de ellos o declararle presidente de dicha organización o celebrar fiestas en su honor. Este tipo de actitudes asumían los clubes aristocráticos: Country Club, Casino de la Juventud, Casino de Güibia, Centro de Recreo (Santiago), Club de Hicayagua (El Seibo), Club del Comercio (Puerto Plata), etc.

Los clubes juveniles de los 60 no tuvieron que prestarse a ese juego porque ya la dictadura no existía, ya que la intolerancia había mermado. Los jóvenes de los 60, sobre todo en las ciudades, comienzan a organizarse impelidos por aires de mayor tolerancia.

En La Capital, entre los primeros clubes juveniles populares, tenemos: Club Mauricio Báez (11/09/1962), aunque en principio no se llamaba así, Club San Antón (09/021963), Club Cultural y Deportivo La Fe (21/07/1963), Club Deportivo y Cultural Enriquillo (07/09/1962), Club San Lázaro (02/06/1963), Club José Nicolás Casimiro -de Las Cañitas- (17/07/1964), Club Juvenil (26/01/1963), Club Pro Unión de Las Cañitas (11/04/1965), Club Recreativo Cultural Asociación Juvenil Obrero Estudiantil (31/01/1965); Club Por la Unión de Villas Agrícolas (05/04/1964), Club Juvenil de Hoy y de Siempre (04/11/1965), Club Recreativo Cultural “Siempre Unidos” (28/10/1965), Club Juvenil Recreativo “Halcón Negro” (30/10/1965), Club Recreativo y Cultural del ensánchez Espaillat (agosto del 1964), Club Recreativo Los Amigos, Inc. -del ensánchez Isabelita- (24/03/1963), Movimiento Cultural del 65, Movimiento Cultural del 63, Club Recreativo Deportivo 24 de Febrero (24/02/1965), Sociedad Cultural de Villa Consuelo (01/05/1964), Club Villa Francisca (00/05/1963), Club Santa Teresita

-C/Albert Thomas No. 2- (Junio de 1962), Club Recreativo Caballeros de Villa Progreso -Barrio Villa Progreso de Santo Domingo- (00/09/1965). Los clubes de la ciudad de Santo Domingo que menciono aquí sólo incluyen a los que surgieron hasta pocos días después de la Guerra de Abril.

En Santiago, entre los clubes fundados en esos años inmediatamente después de la caída de Trujillo, tenemos: Club de la Alegría -parece que su carácter era más recreativo que difusión cultural y estaba localizado en la sección San José del municipio de Licey- (09/06/1963), Club Cultural y Deportivo Luz y Progreso -en el Ensanche Bermúdez y existió por lo menos hasta 1978- (fundado en el 1964), Club Cultural Gregorio Luperón (fundado en el 1964), Club Atlético “Manbuiche”-en la sección de Gurabo, era recreativo y fundó en la postrimería de la dictadura- (11/02/1959), Agrupación Los Amigos del Progreso -del barrio Pueblo Nuevo- (12/04/1965), Sociedad Cultural Profesora Anacaona Almonte -estaba en la calle Hermanas Mirabal- (05/04/1964). En San Pedro de Macorís se fundan en esos años los siguientes clubes juveniles: Club Recreativo y Cultural 15 de Agosto (15/08/1963) y Club Recreativo y Cultural 15 de Abril (15/04/1963), este último existía por lo menos en1972. En San Francisco de Macorís se funda el Club Deportivo y Cultural Juan Pablo Duarte el 11/11/1965 y existía en el 1974. En San Cristóbal se funda el Club Quisqueya en agosto de 1964. En Barahona se funda la Sociedad Los Buenos Amigos el 12/02/1963.

Es necesario destacar que estando el país intervenido por tropas militares norteamericanas desde 1965 hasta 1966 y con injerencismo de Estados Unidos hasta 1966, como se sabe, se formaron algunos clubes denominados 5-D. En Monte de la Jagua de Moca, en La Vega, en Peravia y otras localidades. Esos clubes aunque eran juveniles y populares, en un principio, no estaban orientados hacia difusión cultural y más bien tenían un carácter desarrollista.

En una ocasión, poco después de terminada La Guerra de Abril, el Embajador Norteamericano realizó un encuentro con los clubes 5-D en la sección Sabaneta de la provincia de La Vega, donde asistieron delegados de diferentes localidades donde había clubes de este tipo.

Estos clubes se le denominaban aquí 5-D y se fundaban en las zonas rurales; en Chile clubes similares se denominaban para el 1965 4-H; y para esa misma fecha, en El Salvador se les denominaban 4-C. Según da cuenta el Listín Diario, para diciembre de 1965 había 45 clubes 5-D en el país con 1,118 socios de ambos sexos entre las edades de 10 y 21 años; para la misma fecha 138 socios de los clubes 5-D de Baní, con la colaboración de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), hacían campaña de reforestación de 1,000 árboles en las cuencas de los ríos Haina y Duey. Ese tipo de Club, según la fuente, surgió en los Estados Unidos entre 1900 y 1914; pero en este último país, se llamaría 4-H. Aparentemente los de 5-D se debe a un lema de cinco palabras que comienzan con D, pero el reportaje sólo menciona tres: Dios, Dignidad y Deber, talvez otras pueden ser Dulzura y Dedicación o Delicadeza y Dedicación que completarían el lema de donde deriva el nombre.[1]

Llama mucho la atención de los clubes juveniles compuestos fundamentalmente por jóvenes de los sectores populares, es decir, de las clases populares. Es por esto, y no por otro razón, por lo que esos clubes desde los años 60 y hasta inicios de los 80, se convirtieron en verdaderas entidades de una sociedad civil organizada, siendo la mejor expresión de esta última (sobre todo hacia mediados de los años 70`) desde la perspectiva de las clases explotadas.

Alrededor de unos 1,000 clubes juveniles populares, tal vez un poco menos porque algunos cambiaron de nombre y se registran poco mas de 1,000 nombres de estas organizaciones, entre los años que van desde la década de 1960 y hasta mediados de la década de 1980. Ya sabemos porque eclosionan en los inicios de los 60; se sabe que la dictadura de Trujillo impedía que surgiera cualquier tipo de asociacionismo que estuviera al servicio del régimen. Ahora bien, hablamos de hasta los año 80, porque a pesar de que hay quienes han querido sostener la hipótesis de que los clubes populares surgieron como una respuesta al régimen factual de Balaguer en los doce años, porque los clubes populares trascendieron el gobierno de corte bonapartista de “Los Doce Años” y como entidades organizadas se mantuvieron hasta mediados de los años 80.

Archivo Personal: Francisco Rafael Guzmán F.

Total de Clubes Socio-Culturales Populares Constituidos en el País por Localidades desde 1962

Localidad Cantidad de Clubes % del Total del País Santo Domingo (La Capital) 452 44,05 % Provincia de Santiago 63 6,10 % Provincia Azua 22 (Incluye un Club asesorado por ODC) – Provincia Bahoruco 33 – Provincia Barahona 28 – Provincia Comendador 11 – Provincia Dajabón 4 (incluye un Club que tenía financiamiento de ODC) – Provincia Duarte 38 – Provincia El Seibo (sin Hato Mayor) 8 – Provincia Espaillat 48 – Provincia Hato Mayor 14 – Provincia Independencia 2 – Provincia La Altagracia 15 (incluye dos asesorados por ODC) – Provincia La Romana 11 – Provincia La Vega (sin Bonao) 27 – Provincia María Trinidad Sánchez 12 – Provincia Monseñor Nouel 23 – Provincia Montecristi 10 – Provincia Pedernales 1 – Provincia Peravia (Incluye Ocoa) 44 – Provincia Puerto Plata 18 – Provincia Salcedo (Hnas. Mirabal) 20 – Provincia Sánchez Ramírez 23 – Provincia San Cristóbal (Antigua) 42 – Provincia San Ignacio de Sabanita 6 – Provincia San Juan de la Maguana 18 – Provincia San Pedro de Macorís 15 (Incluye un Club Asesorado por ODC) – Provincia Valverde 18 (Cinco de ellos recibían algún apoyo ODC) – Total del País 1026 100 %

Archivo Personal: Francisco Rafael Guzmán F.

Asociaciones y Federaciones de Clubes Juveniles y Populares Existentes en los Años de 1970 y 1980

Nombre de la Entidad o Asociación Localidad Fuente y/o Fecha de Fundada Asociación de Clubes del Distrito Nacional (ASOCLUDISNA) Santo Domingo, D. N. Asociación de Clubes de la Provincia Santiago (ASOCLUPSA) Santiago, P. de Santiago (Encontrado en Internet ) 19/02/1974 Federación Mocana de Clubes Socio-Culturales (FEMOCLUSOC) Moca, P. Espaillat Asociación de Clubes de la Provincia Peravia (Celebraría Primer Congreso 29/09/1974) Baní, P. Peravia Asociación de Clubes de Azua Azua, P. de Azua Asociación de Clubes de Ocoa Ocoa, P. Peravia Asociación de Clubes de Nizao Nizao, P. Peravia Asociación de Clubes de Barahona Barahona, P. Barahona Asociación de Clubes de Duvergé Duvergé, P. Bahoruco Asociación de Clubes de San Juan (ASOCLUSAN) San Juan, P. de San Juan Asociación de Clubes de San Cristóbal San Cristóbal, P. San C. Asociación de Clubes de Villa Altagracia (ASOCLUVA) Villa Altagracia, P. San C. Asociación de Clubes de Bonao Bonao, P. La Vega Asociación de Clubes de La Vega La Vega, P. La Vega Asociación de Clubes de San Francisco de Macorís San Fco. Macorís, P. Duarte Asociación de Clubes de Puerto Plata Puerto Plata, P. Pto. Plata Asociación de Clubes de Salcedo Salcedo, P. Salcedo Asociación de Clubes de Pimentel Pimentel, P. Duarte Asociación de Clubes Santiago Rodríguez Paula Castillo, P. Duarte Hernández, Juan R. Las Organizaciones Barriales en el Nordeste . P. 127. Asociación de Clubes de Villa Tapia Villa Tapia, P. Salcedo Asociación de Clubes de Cotuí Cotuí, P. Sánchez Ramírez Asociación de Clubes de la Provincia La Altagracia Higuey, Prov. La Altagracia Fund. el 02/10/78 (LN24/10/1978 P.19) Asociación de Clubes de la Prov. María Trinidad Sánchez (ASOCLUMASA) Nagua, Prov. María T. Sánchez Hernández, Juan R. Las Organizaciones Barriales en el N . P. 127 Asociación de Clubes de los Bajos de Haina (16 Clubes Afiliados) Haina, D. N. L. D. 04/08/1972 P. 5-A Federación de Clubes del Suroeste (en Gestación en febrero de 198; Archivo de Filiberto) S. Monserrate, Tamayo

Por Francisco Rafael Guzmán F. y Leopoldo Artiles Gil

