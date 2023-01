Orientan envejecientes del Alto Manhattan en charla sobre seguros de salud organizada por Cámara de Comercio USA

NUEVA YORK._ El consultor y asesor en salud, Jaime Vargas, orientó a docenas de envejecientes de la tercera edad residentes en el Alto Manhattan, quienes asistieron a una enriquecida charla dictada el sábado en la tarde en el restaurante lounge 809 en el vecindario Inwood.

Vargas, quien fue invitado por la Cámara Dominico Americana de Comercio, presidida por la activista Elida Almonte, explicó detalladamente a los concurrentes a la conferencia sobre las actualizaciones y nuevas reglamentaciones de los seguros de salud, Medicare que es del Gobierno federal y el Medicaid del estado de Nueva York.

Explicó sobre los beneficios que tienen los envejecientes a partir de enero 2023 después que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden promulgara una ley que reduce los costos de la parte B del Medicare para atenciones médicas, y también da mayor acceso a que los envejecientes adquieran el Medicaid, con lo que han tenido muchas trabas.

Vargas, fue presentado por el activista Arcadio Nieves de la Cámara de Comercio, quien junto al consultor co dirigió la charla.

La mayoría de participantes hicieron preguntas y sugerencias exponiendo sus inquietudes sobre los obstáculos que enfrentan hasta para comunicarse con los representantes de servicios al cliente del Seguro Social para buscar informaciones o pedir una cita.

Vargas, también ofreció valiosas informaciones sobre el plan de retiro a partir de los 62 años y cuando se cumplan los 65 años de edad cómo acceder a ambos seguros de salud.

“Nuestro papel es ayudar a los envejecientes, así que ven con nosotros. Tenemos que estar preparados para nuestro retiro que comienza a partir de los 62 años de a edad”, exhortó Vargas a los presentes.

Precisó que para consultas y asesoramientos gratuitos para obtener Medicare y Medicaid los adultos mayores pueden visitar su oficina, ubicada en el 1286 de la avenida Saint Nicholas, entre las calles 174 y 175, en el Alto Manhattan o llamar al teléfono 212- 923-4041, totalmente gratis.

Al hablar de las diferencias de ambos seguros, Vargas informó que el Medicare es un programa del Gobierno federal que cubre los gastos médicos de más de 63 millones de personas de 65 años o más, y más jóvenes que reúnen los requisitos necesarios debido a una discapacidad. “Los requisitos de Medicare no se basan en los ingresos o activos y no se te puede negar la cobertura o cobrar más por tus enfermedades existentes”, explicó Vargas.

“Medicaid, es un programa sostenido conjuntamente por los gobiernos federal y estatal que ofrece cobertura de salud y de cuidados a largo plazo a más de 72.5 millones de personas, incluidos niños, padres, adultos con bajos ingresos, personas mayores y personas con discapacidades”, detalló el consultor.

Recordó que el Gobierno establece normas generales para Medicaid, pero los requisitos específicos y los detalles de la cobertura varían según el estado.

“Tus ingresos y activos deben estar por debajo de ciertos niveles para ser apto para recibir el beneficio”, explicó Vargas.

La conferencia fue expuesta en momentos en que el Centro para el Futuro Urbano (Center for Urban Future) publicó un reporte el jueves de la semana pasada en el que revela que Los neoyorquinos hispanos de 65 años o más experimentan las tasas de pobreza de adultos mayores más altas de cualquier otro grupo poblacional, con un 23,5 por ciento.

El estudio, titulado “Keeping Pace with an Aging New York State”, muestra que la población mayor de 65 años está creciendo aceleradamente en la ciudad y todos los suburbios y zonas rurales del estado de Nueva York.

Los residentes de la tercera edad aumentaron en más de 360 mil en la última década, afirma el reporte.

