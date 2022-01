Organizadores Serie del Caribe Santo Domingo derrochan optimismo de cara al evento

Comparte esta noticia

Vitelio y Puello Herrera rechazan cancelación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) y la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), se manifestaron de manera optimista de cara a la celebración de la Serie del Caribe de Santo Domingo 2022, que inicia el próximo día 28 del presente mes.

Tanto Vitelio Mejía Ortiz, presidente de Lidom como Juan Francisco Puello Herrera, Comisionado de la CBPC, hablando vía telefónica con El Nuevo Diario, declararon que no hay temor para montar la denominada “Serie Mundial del Caribe”.

“Tanto la Lidom, como la Confederación del Caribe y el Ministerio de Salud Pública hemos trabajado con el protocolo de biodiversidad que pronto oficializaremos y lo daremos a conocer a la prensa”, señaló Vitelio. “Es un protocolo parecido al que se usa en Lidom, pero tendrá variedad, ya que tendremos muchos extranjeros”.

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo en rueda de prensa la mañana de este miércoles que la realización del evento dependerá de la evolución de la pandemia.

“No he hablado con el ministro de ese tema, no creo que ponga en tela de juicio el montaje de la Serie del Caribe”, comunicó Vitelio esta tarde.

Por su parte, Puello Herrera aclaró que es prematuro hablar de cancelación. “Debemos vigilar el virus día a día, debemos esperar el desarrollo del virus, pero no creo en cancelación, vamos bien con el montaje”, detalló el también abogado. “Las delegaciones vienen el 27 al país, no creo que esto se pare, aunque no soy médico, pero, debemos esperar y estar al tanto a las autoridades dominicanas, aunque estoy muy optimista en la celebración del evento”.

Mientras que Virgilio Rojo, que junto a Rafael Almánzar, de Adcio Media, empresa que trabaja en la comercialización de la Serie del Caribe, resaltó el avance de las ventas de abonos.

“Hemos tenido cifra récord de abonos para el evento; además de que la comercialización del evento va muy bien”, justificó.

Precisó que el evento de Santo Domingo tendrá grandes novedades y amenidades.

“Con el solo hecho de que tendremos a Vladimir Guerrero como “host” (anfitrión), eso dice que tendremos un gran evento. Con el pasar de los días, daremos más sorpresas a la prensa”, concluyó Rojo, que comercializó el equipo dominicano para la Serie del Caribe de Mazatlán, México 2021, junto a Almánzar.

La Serie del Caribe 2022 se va a celebrar en el Estadio Quisqueya Juan Marichal del 28 de enero al 3 de febrero, entre los equipos de República Dominicana, México, Venezuela y Puerto Rico; tendrá a Colombia y Panamá como invitados.

