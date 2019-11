Organizadores del Music Ed Fest anuncian tercera edición se realizará en el Conservatorio Nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –Los organizadores del festival “Music Ed Fest” informaron a través de un comunicado que la tercera edición del mismo se llevara a cabo el sábado 23 de noviembre en la Sala Juan Francisco García del Conservatorio Nacional de Música.

En esta ocasión, detalla el comunicado, serán impartidos de manera gratuita talleres de música donde participarán figuran internacionales y locales al igual que jóvenes de diversas edades.

Señalan que en dicho evento se combinara la presentación en vivo de grupos y educadores profesionales de la música, acompañado de clínicas que incluyen la enseñanza de ritmos y terminología de diferentes géneros musicales (como el Jazz, entre otros).

Indican que la actividad está dirigida a estudiantes de música, jóvenes interesados en música y público en general.

Calendario de actividades

El “Music Ed Fest” iniciara a las 11:00AM con el registro de cada participante en el foyer del auditorio. A la 1:00 de la tarde comenzará el programa con unas clínicas sobre las raíces musicales del país por músicos dominicanos, seguido de un panel para la sesión de preguntas y respuestas.

El cierre será un jam session por los músicos presentes.

Este año estarán nuevamente conduciendo el evento, sus creadores, el Dr. Bill Sando (Indianápolis) y el pianista Pavel Polanco-Safadit (RD-Indianápolis).

Mientras que los talleres estarán a cargo de los músicos dominicanos Pengbian Sang (Producción y arreglos musicales); Javier Vargas y Gioel Martin (La Guitarra contemporánea dominicana, y el Jazz Afro Dominicano), Miguel Montás y Luís Mojica (Las rítmicas folklóricas no muy comunes en el Jazz Afro Dominicano); y unos invitados especiales.

Cabe destacar la novedosa iniciativa surgió a medida que la Iglesia Presbiteriana de Indianápolis y la Iglesia Evangélica Dominicana empezaron a trabajar juntos en diferentes proyectos. El prestigioso Dr. Bill Sando y el afamado músico internacional, Pavel Polanco-Safadit han trabajado los últimos 3 años con talentos jóvenes dominicanos, a quienes se les ha impartido clínicas de música en campamentos en Baní y Santo Domingo.

Este año será entregada una beca completa a un agraciado estudiante para cursar carrera completa en música en el Earlham College en Indianapolis.

El Music Ed Fest cuenta con el apoyo del Conservatorio Nacional de Música, el Dominican Fiesta Hotel & Casino, la Prebistery of Whitewater Valley, la Second Presbyterian Church, la Iglesia Evangélica Dominicana, Sando-Aker Plastic Surgery Group, Direct Contact, One on One, Jazz en Dominicana, y Promoción Objetiva Gráfica.

