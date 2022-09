Organizadores de Premios Beauty Parlor 2022 rechazan mezquindad de director de prensa del consulado contra Polanco

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Los principales organizadores del premio Beauty Parlor Awards 2022, celebrados el pasado domingo en El Bronx, rechazaron la que consideran mezquindad por parte del director de prensa y comunicaciones del consulado general quien envió una reseña a los medios en la que excluye el nombre del doctor Yomare Polanco, quien fue mencionado varias veces durante el evento por sus consistentes aportes a la premiación, aunque no pudo asistir.

El activista Rafael Ortega (Beny), que cada año organiza la premiación, dijo que a Polanco se le agradeció como siempre los aportes hechos este año a la entidad, incluyendo apoyo económico para la construcción de una vivienda en República Dominicana a la joven Paola Espinal residente en el distrito de Pedro Brand, Santo Domingo.

La joven, en un video grabado por la activista Karina Rasched presidenta de la fundación de los premios para mostrar la casa, agradeció también el respaldo de Polanco.

Ortega dijo que a Polanco se le mencionó entre los que aportaron a la noble causa.

“Yo no soy político, soy una persona que hago esto para reconocer el trabajo que hacen las peluqueras en Nueva York y a través de evento ayudamos a personas en Santo Domingo”, explicó el activista.

“No me gusta que se utilice el evento para cuestiones políticas, estamos muy agradecidos de Polanco, él es parte de esto y yo, no acepto que nadie me lo agreda a él”, señaló Ortega.

“Soy una persona agradecida, le agradezco al doctor Polanco”, recalcó, añadiendo que no estuvo de acuerdo con la exclusión de Yomare en la nota y se lo hizo saber al director de prensa.

Rasched dijo que no ha visto la nota que bregaron con Ortega quien incluyó al doctor Polanco que es el empresario que más donó.

“Nosotros jamás lo excluiríamos y parece que hay una situación política porque Beny sería incapaz de excluir al doctor Polanco”, agregó.

Rasched agregó que Ortega llamó al encargado de prensa del consulado para que enmendara la exclusión e incluyera a Polanco en la información, pero el funcionario le respondió que ya había enviado la nota a los medios y que no se podía hacer nada.

“El periodista que escribió esa nota, lo hizo a propósito, decidió por cuenta propia excluir al doctor Polanco, lo que escapó de nuestras manos”, indicó Rasched.

Explicó que Ortega aclaró la situación cuando subió la nota en las redes.

“Siempre, con el alma y el corazón porque el doctor se mantienen ayudando a la comunidad. Ese hombre nunca dice que no a nadie”, expresó.

“El sol no se tapa con un dedo y nosotros seríamos muy mal agradecidos y anti patrióticos si dejáramos de agradecerle al doctor Polanco”, añadió Rasched.

La estilista Carmen Brito quien también participa en el montaje del premio señaló que Polanco siempre ha estado colaborando con los estilistas.

“Le doy del 1 al 100 a Polanco, ciento por ciento”, añadió Brito.

La nota del consulado hace mención de todos los que colaboraron con el evento, excepto de Polanco lo que ha irritado a la mayoría de miembros de la comunidad de estilistas y peluqueros consultados al respecto.

Al ser contactado, Polanco respondió que es una pena que muchos perremeístas aprendieron rápidamente a ser tan come solos como los peledeístas.

“Es una pena y da lástima de ese funcionario del consulado que primero demuestra mezquindad, segundo se olvida que el consulado es de todos los dominicanos por igual, y tercero yo siempre he sido un caballero al pronunciarme sobre el cónsul Eligió Jáquez y el consulado”, añadió Polanco.

Señaló que “sencillamente, al hacer esto, este funcionario sencillamente pasa por ridículo y pone en ridículo al consulado y al Gobierno del cambio de Abinader. Por mi parte, vivo plenamente feliz porque nunca espero que mi solidaridad con la gente sea publicada”.

Polanco sostuvo que “dolor, pesar y vergüenza debe de darle a cualquier periodista e institución que a propósito cometa errores como éste cometido en ese artículo. Que bárbaro!”.

Cuando lanzó su candidatura a diputado de ultramar en 2020, Polanco recibió el respaldo unánime de la asociación de estilistas y los premios en un acto masivo celebrado en un restaurante de El Bronx.

