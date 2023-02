Organizaciones sociales rechazan aprobación del Código Penal sin las tres causales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Las miles de organizaciones de mujeres y hombres del campo organizados en Confederación Nacional de Mujeres del Campo (COMUCA) y Articulación Nacional Campesina, exigen garantía de la salud, la vida, la dignidad y la integridad de las mujeres, mediante la despenalización del aborto cuando corre peligro su vida, en caso de violación o incesto y cuando el embarazo es inviable.

Rechazaron la decisión del Senado de aprobar en primera lectura el Código Penal sin las tres causales.

«Las mujeres del campo no estamos dispuestas a dejarnos morir cuando un embarazo ponga en peligro nuestras vidas, tampoco estamos dispuestas a vivir un estado de tortura frente a un embarazo inviable o fruto de una violación o incesto», expresaron.

Asimismo, dijeron que las mujeres del campo tampoco están dispuestas a ir a la cárcel o a permitir que el personal médico, de enfermería y personal de salud en general que cumplen su deber de salvar sus vidas, su dignidad y proteger su salud vayan a la cárcel.

«Quienes pagamos el peso de la penalización total del aborto, somos en su mayoría las mujeres del campo, las empobrecidas, las que no tenemos pasaporte y visa para viajar, ni tampoco dinero para pagar una buena clínica», subrayaron.

Añadieron que «ya está bueno, que gente que no pare, que renunciaron a formar una familia, que no enfrentan el dilema de una violación, que no saben los malabares que hay que pasar cuando a una campesina embarazada se le presenta una hemorragia a medianoche, estén decidiendo sobre nuestras vidas».

Subrayaron que esas son tres situaciones extremas, que el Estado dominicano está en la obligación de garantizar a todas las mujeres y que la vida y la salud reproductiva no pueden seguir siendo un privilegio para quienes puedan pagar y viajar.

Advirtieron que si no garantizan las tres causales en el Código Penal, van a saber de nuevo lo que es el cimarronaje.

«Tampoco nos vengan con el cuento del artículo 37 y la Constitución, que ese mismo artículo está en casi todos los países y tienen el aborto despenalizado total o por causales», dijeron.

