Organizaciones LGBTI exigen a autoridades justicia a los crímenes sin respuestas de su comunidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Varias organizaciones LGBTI exigieron este jueves a las autoridades justicia a los homicidios cometidos contra su comunidad, que según dijeron no han tenido respuestas.

Mediante un comunicado, se detalló que Trans Siempre Amigas (Transsa), el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans y el Voluntariado GLBT Dominicano, a través de la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe y su Observatorio -Sin Violencia LGBTI con el objetivo de visibilizar los crímenes de odio o por perjuicios cometidos contra las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en países de América Latina y el Caribe, son las entidades que hacen el llamado de atención al Estado dominicano.

De acuerdo al informe Homicidios de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en la Republica Dominicana 2020-2021 La pandemia no ha sido un motivo para frenar los homicidios contra las personas LGBTI, sin embargo, hubo una reducción en los casos de mujeres trans, esto posiblemente asociado a que durante el tiempo de toque de queda las mujeres trans no podían ejercer el trabajo sexual en las calles, lo que implica que tienen menor riesgo de sufrir actos de violencia.

Pero no ocurre lo mismo con los hombres gay, quienes siguen manteniendo una alta tasa de homicidio en comparación con las otras personas como las mujeres trans, lesbiana y bisexuales. De los homicidios cometidos contra personas LGBTI durante los últimos 12 meses, el 75 % corresponde a hombres gay, agregó el informe.

“El acceso a la justicia debe estar garantizado para las personas LGBTI, más allá de tener una mención dentro de los ejes estratégicos del Plan Visión 20-24 del Poder Judicial, no puede haber justicia si los homicidios contra personas LGBTI no son instrumentalizados y conocidos de manera oportuna, no es posible que en los últimos 15 años solo se tenga conocimiento de 10 condenas de 78 casos, queremos saber qué ha pasado con esas 68 personas para las cuales el Estado no ha invertido el esfuerzo suficiente para darles respuesta a sus familiares”, enfatizaron los colectivos.

Los mismos aseguraron que los homicidios de personas LGBTI en la República Dominicana no tienen respuesta efectiva en tiempo hábil, que los procesos se dilatan, aún estando en procesos judiciales más del 70 % de los casos de homicidios registrado en los meses de análisis del último informe sobre homicidios de personas LGBTI en República Dominicana realizado por Transsa, no se tienen investigaciones que sustenten una acusación.

En el 62 % de los homicidios a personas LGBTI en la República Dominicana se utilizaron objetos cortantes y armas blancas, también se evidencia en menor cantidad la utilización de armas de fuego, añadió.

“Hacemos un llamado al Estado dominicano, para que asuma con responsabilidad la protección de los derechos humanos de todas las personas sin dejar atrás a los LGBTI”, expresaron.

Finalmente, puntualizan que desde la Procuraduría General de la República, se debe generar estadísticas que incluya los crímenes por prejuicios, que las víctimas sean clasificadas por su identidad y expresión de género, no solo como hombre o mujer, porque visibilizan a las personas LGBTI, además de evitar las posibilidades de trabajar políticas públicas para reducir estos crímenes.

