Organizaciones gallística exigen paro de permisos de vallitas o maniguas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Diversas organizaciones que representan el gallerísmo en la República Dominicana protestaron este miércoles frente al Ministerio de Deportes, exigiendo que se cumplan las normativas establecidas en el reglamentos 250-99, que rige el gallerísmo nacional por la Comisión Nacional de Gallos.

Los galleros de distintos puntos del país solicitan a las autoridades que paren los permisos para la instalación de vallitas o manigua, con lo cual aseguran están violentando la distancia que debe haber entre una gallera y otra, al sostener que se encuentran en condiciones deplorables, debido al otorgamiento de permisos supuestamente sin ninguna medida, lo que provoca que el negocio no sea rentable para las empresas que ellos dirigen, señala una nota de prensa.

Héctor Marte afirmó que en los últimos cinco meses se han otorgado más de 200 permisos, los cuales alegadamente se están ofertando sin ninguna inspección, como establece el reglamento 250-99.

En ese sentido, Nana González, quien afirmó ser una de las afectadas porque le colocaron una vallita al frente de su gallera, supuestamente con los nuevos permisos que están otorgando, al indicar que, una gallera que juegue el mismo día y hora no puede estar a menos de 10 kilómetros de distancia.

Mientras, Ramón Alberto, del Club Gallístico Jacagua, en Santiago, sostuvo que ellos operan de manera legal, cumpliendo con todos los reglamentos establecidos, y afirmando que las vallas ilegales son una competencia funestas para su negocio, debido a que supuestamente no cumplen horario, no pagan impuestos y no tienen las instalaciones adecuadas para operar, lo que va en detrimento de sus negocios.

