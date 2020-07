Organizaciones exigen a Luis Abinader cumplir promesa de campaña sobre Gobierno paritario

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Importantes entidades académicas, sociales, culturales y religiosas que están a favor de la equidad de género, demandaron este miércoles del presidente electo Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) cumplir la promesa que hicieron en campaña en relación a que en su Gobierno el 50% de los cargos serían ocupados por mujeres.

En este sentido la Alianza Cristiana Dominicana (ACD), Cero Discriminación RD, el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE- MUJER), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Colectivo de Salud Popular (COSALUP), la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (COLESDOM), Educación Espejo, el Foro Feminista Magaly Pineda, la Fundación Juan Bosch, la Fundación Cultural Cofradía, el Instituto de Investigación de Género y Familia de la UASD (IGEF- UASD) , la Red de Mujeres Dominicanas RED-MUJERD y la Red de Defensoría Derechos Humanos Mujeres y Jóvenes, recordaron a Abinader que el 25 de septiembre de 2018, cuando era candidato presidencial, prometió que :“En el Gobierno del cambio el 50% de las posiciones en el Estado serán para las mujeres”.

“Este es un buen momento para pasar de lo dicho en el programa de gobierno a concretar en decisiones lo prometido. Su lema de campaña fue el “Cambio Va” y ese cambio incluye colocar a las mujeres en puesto de decisiones de los ministerios y organismos técnicos especializados y en todas las demás designaciones y actividades que corresponden al Poder Ejecutivo”, señalaron las entidades.

En relación al anuncio del presidente electo de que nombrará mujeres al frente de las Gobernaciones, dijeron que esa participación del liderazgo femenino también es necesaria en los ministerios del Poder Ejecutivo, donde se toman las decisiones principales sobre políticas públicas y que hay muchas mujeres con capacidad para ocupar posiciones en el Estado.

“Las mujeres en República Dominicana tienen importantes aportes que hacer en las áreas de Economía, Industria, Impuestos, Interior y Policía, Turismo, Medio Ambiente, etc, y esto es un derecho y una necesidad, no una caridad. No se puede hablar de cambios cuando se ignoran las capacidades y voces de las mujeres para liderar espacios de decisiones políticas. Eso sencillamente es otra evidencia del patriarcado”, enfatizaron.

Resaltaron que, aunque las mujeres dominicanas son la mitad de la población, están notoriamente subrepresentadas en el Gobierno donde sólo dirigen 3 de los actuales 22 ministerios, siendo esto discriminación y desigualdad.

Recordaron que, en momentos críticos como la pandemia del coronavirus, las naciones que son lideradas por mujeres son las que están mostrando mejores resultados. En ese sentido, pidieron a Abinader y al PRM ponerse al nivel de las naciones del mundo donde ha avanzado y se ha afianzado el concepto de Gabinete Paritario, en el que mujeres y hombres participan en igualdad de condiciones.

Finalmente, recordaron a Abinader que la Constitución dominicana establece en el artículo 39 el Derecho a la Igualdad y dice: “El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”.

Se recuerda que desde el pasado viernes Luis Abinader ha aprovechado la plataforma de Twitter para anunciar a los hombres y mujeres que formarán para de su gabinete.

