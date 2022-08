Organizaciones denuncian cientos de alumnos se están quedando sin inscripción en SDE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Organizaciones religiosas, sociales y comunitarias de Santo Domingo Este, denunciaron que cientos alumnos se están quedando sin cupos e inscripciones en el venidero año escolar producto de la falta de más de 150 aulas, necesarias para cursar el bachillerato en la nueva modalidad educativa aplicada por el Ministerio de Educación en Santo Domingo Este.

Los pastores Orlando Basilio, Pablo Cristopher Olmos, Wilson Méndez, Kati Bruno, Cindy Parreño, Francisca Pérez, y Shary Pujols, manifestaron a través de un comunicado que padres y tutores de los adolescentes y jóvenes están presionando al liderazgo religioso y comunitario para que estos persistan ante los directores de los centros educativos que se niegan a inscribirles a sus hijos por falta de cupos en las aulas.

Añadieron que las aulas están saturadas con más de 50 alumnos por cursos cuando la cantidad reglamentaria sería de 25 y que se están quedando fuera los alumnos de intermedia que en la nueva modalidad educativa son ahora alumnos de primero y segundo del bachillerato.

Detallaron que la falta de disponibilidad de aulas afecta en estos momentos a los Centros Educativos: José Francisco Peña Gómez, Escuela Enriquillo, Concepción Bona, República De Nicaragua, Liceo Técnico Manuel Del Cabral, Escuela Antonio Guzmán, Escuela María Cristina De León Then, Centro Educativo Juan Pablo Duarte, Politécnico Prof. Juan Bosch.

Así como a la Escuela General Gregorio Luperón, Escuela Profesora Ramona Carpio, Escuela Alma Rosa Choteen, Escuela República de Belice, Escuela República del Japón, Liceo José Francisco Caamaño Deño, Escuela República de Corea, Centro Educativo El Despertar, Centro Educativo Eugenio María De Hostos y la Escuela Patria Mella.

Los líderes cristianos, con angustia explicaron, que hay un gran problema en el sector, ya que los alumnos que deben cursar el bachillerato, no lo quieren aceptar en los centros educativos mencionados por falta de cupo, mientras que las autoridades del Ministerio de Educación dicen tener cupos disponibles, pero la realidad es muy diferente.

“¿Dónde invirtieron estas autoridades el dinero del 4 % de educación?, pues ni construyeron las aulas faltantes ni repararon los centros educativos en año y medio de pandemia”, cuestionaron.

Carida Rijo, de la Fundación Acción Oriental, solicitó ayuda urgente al presidente de la República, Luis Abinader, pues son miles de alumnos los afectados, expresó la necesidad de que habilitan aulas móviles en las áreas comunes de los centros educativos como paliativo al déficit de aulas, y que nos aboquemos a un plan de emergencia para la terminación de varios centros que están a más de un 75 % de su planta física, así como la construcción rápida de las más de 150 aulas faltantes en estos momentos.

También dijo que no es inteligente decirles a los padres que los directores de escuelas están obligados a inscribir sus hijos cuando las plantas físicas y el mobiliario limitan, “tenemos varias escuelas en construcción, bien adelantadas y en dos años de la actual gestión no se le ha puesto un bloque y otras las plantas físicas están en franco deterioro, sin que el Ministerio vaya e intervenga, solo se quiere alquilar locales y estos no representa la solución del problema”.

Manifestó la necesidad de que todos los sectores se unan para salvar el año escolar, “tenemos como país que ser más creativos para poder solucionar este tipo de reto que representa la falta de aulas y evitar la deserción escolar y la pérdida que esto nos representa como país, pues un adolescente o un joven en la calle es víctima fácil de los auspiciadores de la delincuencia, y la falta de educación en los adolescentes y jóvenes malogra su desarrollo como hombres y mujeres útiles a la patria”.

Por: Patria Deveaux.

Relacionado