Organización de EE.UU. colaborará en investigación sobre avión cayó en el AILA

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), organización independiente del Gobierno de los Estados Unidos dedicada a la investigación de accidentes de aviación civil, carreteras, marinos, oleoductos y ferrocarriles de ese país, envió a República Dominicana varios investigadores para ayudar en la investigación del avión caído el pasado miércoles en el Aeropuerto de Las Américas, donde murieron todos sus tripulantes.

La NTSB ofreció la información a través de su cuenta de Twitter, donde indicó que “está enviando un equipo de cuatro investigadores para ayudar en la investigación del accidente del 15 de diciembre de 2021 de un Gulfstream GIV-SP cerca de Santo Domingo, República Dominicana”.

Este jueves la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) dio a conocer que el informe preliminar sobre la investigación del avión que se precipitó en los predios del AILA será emitido en un plazo de 30 días o menos.

En un comunicado, la CIAA precisó que así lo establece el anexo 13 sobre Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Se recuerda que la aeronave, propiedad de la compañía Helidosa, había despegado del aeropuerto de La Isabela con destino a Orlando, Florida, y cayó 17 minutos después de alzar el vuelo.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Alberto Eljuri Tancredo, piloto, Víctor Emilio Herrera, copiloto, y la azafata Verónica Estrella. Viajaban junto a seis pasajeros, todos ellos de nacionalidad estadounidense.

Estos fueron identificados como Debbie Von Marie Jiménez García, José Ángel Hernández, Keilyan Hernández Peña, Jaiden Hernández, Yeilianys Joushlimar Meléndez Jiménez y Jasiel Yabdiel Silva.

