Organización cívica Sed de Justicia respalda apresamientos de la PGR

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La organización cívica no partidista Sed de Justicia respaldó los allanamientos y detención de ex funcionarios públicos iniciados este domingo por la Procuraduría General de la República (PGR), “pues al fin se comienza a atender el clamor Nacional que pide fin a los caso de corrupción”.

Mediante un comunicado de prensa, la organización advirtió que los apresamientos son sólo el principio de la gran cruzada contra la corrupción que la entidad ha emprendido y llamó al pueblo a estar en máxima vigilancia para que los encarcelados no sean sacados por la puerta trasera del sistema de justicia.

Asimismo, adelantaron que muchos otros implicados en malversación de fondos del Estado y prevaricación deberán responder ante los tribunales y serán condenados a las penas correspondientes, además de la incautación de todos los bienes obtenidos ilícitamente.

“Esta vez deberá llegarse realmente hasta las últimas consecuencias, y no de simple palabrerío hueco y vacío que genera frustración en la población que contempla cómo decenas de funcionarios se hicieron millonarios de la noche a la mañana desfalcando al Estado”, expresaron mediante el comunicado de prensa.

La organización sostuvo que no debe quedar impune ningún ex funcionario o familiar de encumbrados en el poder que usando el tráfico de influencias y a testaferros se enriquecieron defraudando al erario.

A través de este comunicado, la Organización Cívica no Partidista instó a los jueces del Poder judicial a cumplir el rol de sancionadores de la corrupción que espera la sociedad de ellos y no permitir que tecnicismos de abogados aliados a los peores intereses permitan que los encargados se sustraigan del proceso penal y se burlen de la nación.

La entidad recordó que siguen pendientes de ser procesados los ex ministros de Obras Públicas Gonzalo Castillo y Ramón Pepín, la señora Maibeth Rodríguez, hermana del ex procurador Jean Alain Rodríguez, y otros familiares socios del ex presidente Danilo Medina, y un grupo de ex funcionarios de Edenorte, todos sometidos penalmente por Sed de Justicia.