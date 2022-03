Organismo humanitario dice que el gobierno de Nicaragua lo quiere ilegalizar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MANAGUA.- La no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció este lunes que el gobierno de Nicaragua la ha situado al margen de la legalidad al no recibir sus estados de cuenta financieros, un argumento por el cual el Poder Legislativo ha cancelado de personalidad jurídica a 99 ONG desde 2018.

“El día de hoy presentamos nuestros estados financieros ante el Ministerio de Gobernación y fueron rechazados. No entendemos las razones, no hay ninguna razón válida”, dijo en una conferencia de prensa el vicepresidente de la junta directiva de la CPDH, Denis García.

Representantes de algunas de las ONG ilegalizadas han denunciado que el Ministerio de Gobernación se niega a recibir sus estados de cuenta financieros y otros documentos de ley, previo a la cancelación de la personalidad jurídica.

El presidente de la CPDH Marcos Carmona, afirmó que el Ministerio de Gobernación se ha negado a recibir los estados financieros de la organización desde 2019.

“En esta oportunidad nos dijeron que necesitábamos el libro diario y el libro mayor. Sin embargo, nosotros no presentamos esos libros, no porque hayamos deseado, sino porque ellos mismos no nos han hecho entrega de estos libros. Ellos nos retuvieron los libros a inicios del año 2020”, explicó Carmona.

El presidente de la CPDH dijo que si la organización pierde su personalidad jurídica sus integrantes continuarán defendiendo los derechos humanos de forma voluntaria.

La cancelación de personalidades jurídicas a organizaciones no gubernamentales es uno de los más recientes capítulos de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, desde el estallido popular contra el presidente Daniel Ortega en abril de 2018.

Un informe reciente elaborado por la Fundación del Río y Popol Na, indicó que desde 2007 bajo los gobiernos de Ortega, han cancelado 115 instituciones.

Se trata de 58 ONG locales, 16 asociaciones médicas, 12 ONG internacionales, siete universidades internacionales, seis universidades privadas, cinco partidos políticos, cinco gremios empresariales, tres medios de comunicación independientes, dos organizaciones culturales y una federación de cooperativas.

Relacionado