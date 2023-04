Orestes Amador trae a Casa de Teatro la obra “Esperando a Odiseo”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Teatro el Duende presenta al laureado actor y bailarín Orestes Amador quien trae a Casa de Teatro del 13 al 15 de abril, la obra del dramaturgo Alberto Pedro “Esperando a Odiseo”, bajo la dirección de Raúl Martín.

Esta interesante pieza teatral también se estará exhibiendo en el marco del Solo Theater Fest celebrado en Artefactus Cultural Center en Miami FL. los 21 y 22 de abril a las 8:30 pm y el 23 de abril a partir de las 5:00 pm.

Esta historia se desenvuelve desde una azotea habanera, siendo el escenario de una tragicomedia en torno a la espera/búsqueda de la realización personal. Kiko Paloma, “teacher” retirado a destiempo y colombófilo por desmedida pasión; espera el retorno de Odiseo, su palomo favorito.

La azotea y su entorno es el país depauperado, roto, que es a su vez el drama universal que en el siglo XXI alcanza niveles catastróficos: la migración obligada; el éxodo en busca de la vida digna en otras latitudes; en conflicto violento con la defensa de la identidad.

Sobre el andamiaje de las referencias clásicas y el mundo del colombófilo que pierde la razón ante el drama esencial de la Cuba de las últimas décadas, se extienden las sombras sobre una realidad fallida, el mundo no es el que esperábamos a estas alturas, o al menos no desaparecen, sino que se agrandan las calamidades del hombre; es la desesperación, no el palomo Odiseo, la que aparece en lontananza.

En momento “Esperando a Odiseo”, se verá como la ilusión perdida o la herencia romántica de otros tiempos, la que impulsa a Kiko Paloma a desafiar al enemigo invisible, a enfrentar el peligro imaginario que le imponen sus circunstancias, a vociferar, como último recurso que pone a salvo su honrilla; pero es la crudeza de una tragedia más grande que él mismo, más angustiante que la isla y que el tiempo que atravesamos; quien acabará por imponerse.

Las boletas están a la venta a través de Tix.do y en la boletería de Casa de Teatro.

Orestes Amador / Actor

Actor, danzante, director y coreógrafo cubano formado en dentro del programa de formación artística. En 1987, el Ministerio de Cultura le otorgó el título de “Actor de Teatro Radio y Televisión”, y pasó a formar parte del elenco de la compañía “Rumbo”, del cuadro dramático del I.C.R.T. y el proyecto Danza Teatro Puestas Adentro.

Recibió talleres de actuación y dirección con los maestros cubanos Vicente Revuelta, Bertha Martínez, José Antonio Rodríguez; así como un taller “Magistral de coreografía contemporánea” con Marianela Boán. Reside en Santo Domingo desde 1993.

De inmediato se integró como director residente al Centro de Danza Contemporánea. Ha trabajado como coreógrafo y danzante con prestigiosas compañías del país, entre ellas Ballet Roto, Ballet Concierto Dominicano, Taller de Danza Moderna, etc.

Como actor ha trabajado en importantes producciones con los prestigiosos directores Osvaldo Añez, Giovanni Cruz, María Castillo, Claudio Rivera, Danilo Taveras, Elvira Taveras, Guillermo Cordero, entre otros. Ha actuado en las películas dominicanas: ‘Viajero’, ‘Código 666’ y ‘Hotel Fantástico’ (producción alemana). ‘A ritmo de fe’, ‘El infierno y la gloria’; y en las series de televisión ‘Amor de conuco’ (producción dominico-peruana), ‘Trópico’ (Venevisión) y ‘Paraíso’ (Televisión española). Es coreógrafo fundador de los “Encuentros de Danza Contemporánea”.

Fue profesor de la Escuela Nacional de Arte Escénico. Actualmente, es miembro del elenco de la Compañía Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura. Fungió como director artístico de la obra #La Noche de los ssesino” con la cual realizó una gira Internacional por países de América Latina y

Estados Unidos, donde fue nominado como “Mejor director visitante”, en los premios ACE 2012. Ganador en 2021 del Premio Soberano como mejor actor del año en teatro.

Alberto Pedro / Dramaturgo

Nació en La Habana el 29 de septiembre de 1954. Se graduó en la Escuela Nacional de Teatro en la especialidad de Actuación. Integró los elencos del Teatro de Arte Popular y el Teatro Político Bertolt Brecht, colectivos que estrenaron sus creaciones dramáticas iniciales.

En 1987 fundó junto a su compañera y destacada directora teatral Miriam Lezcano el grupo Teatro Mío, para el cual escribió un significativo número de textos. Reconocido y polémico, poseedor de un discurso incisivo, directo y cuestionador de la realidad, es uno de los autores que define el rostro del mejor teatro cubano en el último lustro de los años 80 y la primera mitad de los 90. Miembro de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) desde el año 1989, ha sido traducido al inglés, francés y alemán.

Sus obras han sido llevadas a escena en el extranjero, por La Mateodora, de Miami, Estados Unidos (‘Manteca” y “Delirio habanero”); así como por varios colectivos profesionales de Barcelona. Alberto Pedro cuenta con una publicación llamada Teatro Mió, este volumen, cuidadosamente editado, en el que pueden hallarse sus principales creaciones. Lo mejor de la cultura cubana, y no solo de la teatral, podrá encontrar textos diversos y loables, como Week-end en Bahía (su primer gran éxito), Manteca o Delirio habanero, imprescindibles como espejo de lo que somos, lo que quisimos y lo que queremos.

En 1997 su obra “Manteca” fue estrenada por actores franceses en París, Francia, como parte del Festival de Teatro Leído en el Centro Miguel de Cervantes donde se celebró un debate público con la participación del autor, así como la representación de la obra en Le Mans y en el Festival de Avigñon, Francia.

Raúl Martín Ríos / Director

Nace en La Habana, Cuba. Se gradúa como Instructor de Teatro en la Escuela Nacional de Instructores de Teatro (E.N.I.T.) y luego como Director Teatral en el Instituto Superior de Arte (I.S.A. Es discípulo de Roberto Blanco y Carlos Díaz, destacados directores escénicos cubanos.

Además de director artístico es diseñador de vestuario, escenografía y luces, actor y coreógrafo. Trabaja además como atrezzista y en la confección de vestuarios y escenografías. También ha impartido talleres de actuación y dirección y ha sido Asistente de Dirección.

Ha realizado estas labores con diversos grupos de teatro y danza como: Teatro Irrumpe, Teatro Nacional de Guiñol, Danza Combinatoria, Teatro del Círculo. Codanza, Teatro Galiano 108, Teatro Trotamundos, Teatro en Las Nubes, Teatro Oscenibó, Teatro Buendía, Danza Contemporánea de Cuba, Teatro Okantomí, Teatro del Sol, Compañía Teatral Hubert de Blanck, Humoris Causa, DanzAbierta y Teatro El Público.

En 1997 funda su grupo Teatro de La Luna, convirtiéndose rápidamente en una de los más importantes del panorama teatral cubano. Pertenece al Consejo de Expertos del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. En el año 1999 Raúl Martín y su grupo teatral reciben el Primer Nivel, de acuerdo al Sistema de Evaluación Artística que realiza el Consejo Nacional de las Artes Escénicas.

Recibe la orden «Por la cultura Nacional» en el año 2001. Como director de sus puestas en escena ha viajado a numerosos países como Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Portugal, España y Turquía. Ha realizado montajes teatrales en República Dominicana, Panamá y El Salvador. Es especialista de teatro en la Fábrica de Arte Cubano desde su fundación.en 2014. En febrero de 2019 es titulado Máster en Dirección Teatral. En 2022 funda el grupo Teatro El duende, en República Dominicana.

