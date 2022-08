Orestes Amador celebra 45 años de trayectoria artística con la obra “Sony Di”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El actor y dramaturgo cubano Orestes Amador cumple 45 años de trayectoria artística con una gran puesta en escena de la obra “Sony Di” este viernes en la sala Ravelo del Teatro Nacional.

El también productor teatral que, desde su llegada a la República Dominicana en 1993, asumió este país como su segunda patria, expresó que su presencia en el teatro dominicano le permitió crecer y lograr grandes amigos.

En una conversación con El Nuevo Diario, explicó que desde los nueve años ha estado envuelto en el mundo de la danza contemporánea y moderna, el teatro y la radio donde escenificaba distintos papeles infantiles.

“Mi característica siempre ha sido de un actor danzante, siempre he estado entre la danza, en sentido de la coreografía, como maestro en la Escuela Nacional de Danza y de Teatro. Como actor siempre he estado ligado en las dos cosas”, manifestó.

Amador siempre se mostró interesado en las cosas que hacía, enfatizando siempre su permanente preparación en las áreas artísticas en las cuales se ha desenvuelto, pero su formación en la actuación fue sorpresiva, ya que una vecina que era actriz lo llevó a una obra de teatro para que participe siendo ese el momento para que su arte gustara y los directores siempre lo buscaran.

“Yo soy un producto de los directores que siempre me han dirigido, tanto en Cuba como aquí (RD). Y que gracias al universo he tenido la bendición de que todos han sido directores de formación sólida”, agregó al momento de remembrar esa época llena de oportunidades.

Se definió como un observador, siempre ha podido captar lo mejor de lo que hacen los actores y directores que estas cuatro décadas han fortalecido su acervo y conocimiento de las bellas artes, así como la disciplina para poder mantenerse.

Dentro de sus agradecimientos, mencionó a la actriz y directora de teatro María Castillo, quien en múltiples ocasiones ha sido una de las que lo ha dirigido en importantes puestas en escena, además de Claudio Rivera catalogándolos como Cultos en esta área.

“María Castillo y yo somos ya como cómplices, me ha dirigido muchísimo y son de ese tipo de envergadura que han estudiado”, manifestó.

Pero también en el mundo de la danza, Orestes Amador no dejó de mencionar sus agradecimientos a figuras de la cala de Mercedes Morales y Víctor Ramírez, en “Ballet Roto”, Marilyn Gallardo, Eduardo Villanueva, Carlos Veitía.

“Al yo estar rodeado de gente tan culta, siempre me han inducido a siempre prepararme, investigar, y no se me hace tan difícil (…) Yo soy amante de la pintura, la poesía y la literatura, ya que tuve buenos amigos que se desenvuelve, tanto aquí como allá, en estos tipos de artes”, señaló.

Orestes recalcó que ha tenido que sacrificar algunas cosas en su vida, para lograr posicionarse en el mundo del arte, realizando muy buenos papeles y dándole vida propia a cada uno de los personajes que escenifica.

Yago, un personaje que lo marcó

En estos 45 años, Orestes Amador ha realizado en su natal Cuba y en República Dominicana, una labor loable en el teatro y la danza interpretando y actuando sobre las tablas, teniendo personajes que han trascendido además de marcarlo.

Uno de estos, fue el de Yago, una obra que tuvo que hacerles cambio para poder introducirlo como principal, realizando un trabajo excepcional donde mezcló lo mejor de su trabajo actoral con sus técnicas en la danza.

“Cuando leí esta obra, era niño, me comencé a enamorar de Yago, una historia sorprendente”, explicó.

La adaptación que se hizo fue a base de la realidad que en RD se vive con la lucha con los haitianos, de ahí se trató de humanizar las situaciones que dentro de la obra se viven, dejando un mensaje claro de lo que se vive en la sociedad actual.

“Yago’’ es una versión libre de la obra original Otelo de W. Shakespeare. Yago es el autor de todo y cuanto acontecerá́ en la gallera Terrero, donde este poeta del mal, teje la telaraña en la que todos caerán.

Otelo, el general, el negro, no es más que la gran víctima de su accionar. Ante los ojos de Emilia, él sería responsable del hecho principal. La verdad, pronto la sabremos.

Sobre “Sony Di”

Con motivo de la celebración de 45 años de trayectoria artística, el actor, director y productor teatral Orestes Amador estrena este viernes 5 de agosto, la obra “Sony Di”, a las 8:30 p.m., en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.

Sobre la obra, Orestes Amador afirma que “Sony Di” es un espectáculo de danza-teatro multimedia escrito por Licelotte Nin, dramaturga dominicana radicada en Francia, “quien escribió el texto a propósito de la conmemoración de mis 45 años de vida artística, pues la obra tiene muchos elementos que han marcado mi carrera”.

Elenco

Dirigida por Ramón Santana y Richarson Díaz, la producción cuenta con la participación de Tony Almont, María del Mar, Luvil González, Isen Ravelo, Gabo Alcántara y Erni Coronado.

“Esta pieza cuenta con un elenco artístico y técnico experimentado, y es el estreno mundial de una obra de teatro que estamos seguros será un éxito de la dramaturgia contemporánea dominicana”, afirmó Orestes Amador.

Ramón Santana explicó que la trama se presenta de manera desordenada, y las escenas se entremezclan aleatoriamente entre los personajes y la propia vida de Amador.

“La historia retrata, desde el humor, el drama de Sony Di, quien ha perdido su identidad y confunde su pasado con el de otro personaje que se hace llamar Minino”, agregó Richarson Díaz.

Las boletas

Las funciones serán viernes y sábados, a las 8:30 p.m., y domingos a las 7:00 p.m. Las boletas están a la venta en Uepa Tickets y servicios CCN de Supermercados Nacional y Jumbo a RD$1,000.00.

