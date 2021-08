Opositores “se tiran la papa caliente” y se acusan entre sí de favorecer estado de emergencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Aunque la gran mayoría perremeista representada en la Cámara de Diputados logró imponerse y aprobar el estado de emergencia, todos los congresistas opositores rechazaron la extensión por 45 días más, pero otros peledeistas desacataron la línea partidaria y se mantuvieron en el hemiciclo, logrando el quorum necesario para la autorización.

Aunque el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) representado en la Cámara Baja decidió retirarse del hemiciclo en forma de protesta y para lograr que la sesión se caiga por falta de quorum, otros diputados morados desoyeron este mandato y se mantuvieron en sus posiciones. Aunque votaron en contra del estado de emergencia, su presencia quedó registrada, lo que conllevó a que la medida sea autorizada.

Este miércoles, los diputados opositores se la pasaron tirándose la papa caliente unos a otros y culpándose entre ellos por la aprobación.

Unos culpaban al PLD, otros a la Fuerza del Pueblo y otros al Partido Reformista, pero ninguno asumió la responsabilidad que llevó a la aprobación del estado de emergencia tras una adhesión a la mayoría congresual representada por el PRM.

El diputado Pedro Botello, militante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) explicó que si los diputados del PLD no se hubieran retirado de la sesión, los perremeistas no lograrían alcanzar una mayoría absoluta y, por tanto, no aprobarían por sí solos el estado de emergencia.

De su lado, el peledeista Rafael Castillo se mostró molesto al decir que varios legisladores de su partido decidieron desobedecer las directrices de su partido y votar a favor de la prórroga, por lo que recomendó que estos congresistas sean sancionados a lo interno de la militancia.

“Ellos dañaron lo que habíamos diseñado a lo interno del partido. Si somos oposición, debemos ser oposición”, dijo Castillo refiriéndose a un diputado que votó a favor del estado de emergencia y otros dos que se quedaron en el hemiciclo para crear el quorum requerido.

El también peledeista Socrates Pérez dijo que muchos legisladores dictaron un discurso “de barricada” al tomar turnos de ponencia para deplorar el estado de emergencia pero favorecer las medidas con sus votos positivos.

Pérez reiteró que el estado de emergencia ya no es necesario en República y por tanto, acusó a sus homólogos de componerse con el Gobierno para aprobar medidas que son actualmente improcedentes, a su parecer.

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) también jugó su parte en la acalorada sesión. El diputado Héctor Féliz, exvocero de esta bancada, negó que su partido tenga alguna componenda con los opositores del PLD para rechazar el estado de emergencia y agregó que los legisladores perredeistas votaron según su convicción propia.

Por tanto, Féliz dijo que no hubo lineamientos desde el PLD y los acusó a ellos de favorecer la aprobación del estado de emergencia al quedarse en el hemiciclo y registrar su asistencia.

Con todo este escenario, el estado de emergencia quedó aprobado en la Cámara de Diputados gracias a la avasallante mayoría que ocupa el PRM y que permitió que esta iniciativa -como otras- sea aprobada sin ninguna traba.

