Opositor venezolano augura fin de diálogo si no hay resultado en reunión hoy

“La reunión es decisiva, si no hay resultado pues san se acabó, pero nadie nos podrá decir que frente a la convocatoria que hizo la comunidad internacional (al diálogo) la oposición venezolana se resistió”, dijo en rueda de prensa Ramos Allup, líder del partido Acción Democrática (AD) y expresidente del Parlamento.

El político de 74 años, que aspira a convertirse en el candidato unitario del antichavismo en las elecciones presidenciales, subrayó que el proceso de negociación que arrancó en diciembre entre la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el oficialismo “tampoco puede ser infinito”.

En este sentido, Ramos Allup prefirió, igual que la MUD, no adelantar opiniones sobre si participará o no en las presidenciales que, por decreto de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se celebrarán antes de mayo y no a finales de año como generalmente ocurre en el país caribeño.

Sin embargo, el diputado expresó su deseo de que la oposición, si decide acudir a las votaciones, lo haga con un candidato unitario que sea escogido por consenso o primarias, siendo este último el modo que él propone.

El líder de AD señaló que en los próximos días está prevista una reunión entre los dirigentes opositores que hasta ahora han manifestado su aspiración presidencial para definir las acciones frente al adelanto de los comicios decretado por la ANC, un ente no reconocido por numerosos Gobiernos.

Los opositores denuncian que el Gobierno “ha profundizado su posición de boicot a la mesa de negociación al proceder a la ilegalización” de partidos opositores y al decretar de manera unilateral que las elecciones presidenciales, uno de los temas del diálogo, se celebrarán antes de mayo.

En un comunicado, la MUD aseguró el sábado que volvería hoy a la mesa de diálogo para “protestar por estas últimas decisiones del Gobierno y el avance de su visión totalitaria (…) que sólo buscan dinamitar un proceso de negociación en el que se sienten acorralados”.

Según la MUD, en las conversaciones que han estado acompañadas por los cancilleres de Chile, México (que se retiró la semana pasada), Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas ha sido “imposible avanzar en aspectos fundamentales, debido a posiciones de máxima rigidez por parte del Gobierno principalmente en el tema electoral”.

Para el tema de las votaciones, la MUD pide entre otros aspectos la renovación de las autoridades electorales, observación internacional a los comicios, garantizar el derecho a votar a los venezolanos en el exterior, levantar las inhabilitaciones a sus dirigentes y reglas equitativas para la propaganda y campaña.