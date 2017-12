Oposición venezolana considera una burla al diálogo acciones de Constituyente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Caracas.- Los partidos opositores Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), participantes en el diálogo con el Gobierno venezolano, consideraron hoy una “burla” a la negociación que la Asamblea Constituyente emitiera un decreto que afecta principalmente a estas formaciones.

La plenipotenciaria Constituyente, integrada únicamente por oficialistas, estableció este miércoles que los partidos que no participaron en los comicios pasados deben volver a validarse ante el Poder Electoral si no quieren ser inhabilitados, lo que afecta a VP, PJ y AD, que no fueron a las municipales del pasado 10 de diciembre.

En ese sentido, los tres partidos alertaron hoy “a la comunidad internacional, especialmente al Presidente de República Dominicana, Danilo Medina, y a la misión de cancilleres garantes del proceso de negociación, sobre estas nuevas acciones, que sin duda representan una burla al esfuerzo de concertación y paz en nuestro país”.

PJ, del jefe del Parlamento, Julio Borges y del dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles; VP, del líder detenido Leopoldo López; y AD del expresidente del Parlamento Henry Ramos Allup, son tres de las cuatro formaciones más importantes de la oposición.

A través de un comunicado, las formaciones señalan que pretender someterles “a un nuevo proceso de validación, apenas meses después de haber cumplido con este trámite, solo reafirma la vocación autocrática” del presidente Nicolás “Maduro y quienes hoy detentan el poder”.

Los tres partidos explican además que en el artículo 2 de la Ley de Partidos Políticos de Venezuela se establece que las formaciones políticas “son agrupaciones de carácter permanente cuyos miembros convienen en asociarse para participar, por medios lícitos, en la vida política del país”.

Así, señalan que tienen “perfecta facultad de participar en procesos electorales o a abstenerse de hacerlo si consideran que no están dadas las condiciones para hacerlo, puesto que el sufragio es un derecho y, como tal, su ejercicio depende de su titular”.

Estas formaciones reiteran que el régimen de Nicolás Maduro busca diseñar y consolidar una oposición “a su conveniencia” y aseguran que lo único que le importa al Gobierno es mantenerse en el poder “a cualquier costo y por la vía que sea”.

PJ, VP y AD también consideraron una burla al proceso de diálogo, iniciado este mes en República Dominicana, la decisión de la Constituyente de eliminar las dos alcaldías metropolitanas del país -entre ellas la de la capital, Caracas, en manos de la oposición- que estaban en manos de la oposición.

“La dictadura encabezada por Nicolás Maduro elimina fraudulentamente lo que no logra conquistar democráticamente ni con encarcelamiento y persecución, y pasa factura política a quienes durante los últimos años se apartan de un régimen hambreador, generador de miseria y especialmente corrupto”, dice el comunicado de los partidos. EFE

