Oposición política: ¿no falta algo más…?

De pronto, aparentemente, una vieja camada de dirigentes peledeístas que, hasta hace un año y algo, aparecían hasta en la sopa y hacían de voceros omnipresentes -aunque palacio suplantó vocero partido-gobierno-, hoy, a propósito respuesta-PLD discurso-rendición de cuenta -27 de febrero- ni la sombra, y en sustitución un “declaracionismo” opositor que, más que política, parece poesía o coro-ensayo de párvulos-feligreses (y no es descalificación-subestimación -!Dios me libre!-, sino, simple reflejo gráfico-evitable). Y nos preguntamos: ¿No falta algo más?

Se supone que, además de exponer y fijar posición, política es acción y dejarse ver e interpretar lo que una mayoría sufre y padece o quiere alcanzar sabiendo que un “aparato”-partido, movimiento o un líder le está conduciendo a un destino más próspero o llevadero…; y por más que se quiera evitar, siempre, en esa lucha, habrá riesgos…, o si no, no es política, al menos opositora.

Cierto que estos son otros tiempos; y que Putin, la OTAN y Occidente se aferran a viejos esquemas de un mapamundi obsoleto que, aunque fragmentado -como el poder global-, ya cambió y aquellos otrora subyugados-países ya, incluso, tienen otros nombres y se están creyendo-ejercitando su soberanía. Pero de ahí, a creer que política es un micrófono-lectura, hay un gran trecho que no basta para ganar unas elecciones, pues, aún, para comer pescado hay que mojarse los fundillos y no jugar a las escondidas o, a la vieja estrategia de usar escudos-conscriptos (decorada con uno o dos rostros conocidos) sacrificables, en tiempo de guerra.

Una guerra, y la política lo es, necesita de generales al frente; y más, si, hasta hace poco, no le daban cancha discursiva a nadie. Y si es verdad que están cansados (?); entonces, que entreguen las armas y las insignias -las jerarquías-; de lo contrario, estrategia mañosa o de timoratos… (no lo puedo creer). Una cabeza de oposición que no puede caminar y “mascar chicle” a la vez; y para colmo, cuasi hacerle el juego al que, 2020, lo adversó dizque en defensa de su arquitectura-constitucion-2010 (¡la Constitución “no se toca”, por favor…!). ¿Se habrá visto tanta ingenuidad, “estrategia” (¿…?) u oposición pendeja!

Además, para qué se impusieron -IX Congreso- queriendo reeditar una Entente (OTAN) que, contradictoriamente, juega-apuesta al tiempo, una coyuntura o una chepa (así lee).

Una victoria política-electoral -y ellos lo saben- no se construye de contemplaciones, ausencias o “declaracionismos” de oficina nota-prensa, sino de acción política, experiencia; y también, por supuesto, de nueva camada, pero de acción-calles y dispuesta a marchar -¿o acaso, se quiere obviar Marcha Verde y plaza de la Banderas otrora ola-pasarela oposicionista? –

Si es así, con amnesia y negándose a debatir -por ejemplo: reformas (entre ellas, fiscal o procurador independiente, me temo que el que esta seguirá siendo nuevo-2024). Que lo sepa el PLD… (de los demás, no digo, pues uno -el aliado de 2020, aunque beneficiario coyuntural, atajó para otro -PRM-, y está obligado a defender su edificio-constitución; y de los otros dos, otrora mayoritarios, no hay relevo-liderazgo y el ocaso se vislumbra). Solo queda el escenario que ya, tal vez equivocado, prefiguré: el PLD se esfuerza en polarizar -que hace poco en termino de acción política de calles y debate orgánico-institucional interno del partido-todo-; de lo contrario, repostulación o un outsider que aun no asoma, pero puede andar caminando por ahí (y si se cuela-aparece, la estampida-corrida será de toros, aunque no haya mucha tradición por aquí de fiesta taurina). ¡Sépanlo todos…!

Por Francisco S. Cruz

