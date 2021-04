Oposición díscola

“El que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo.” José Martí

Durante los 8 meses del nuevo gobierno, el PLD antes dueños de la “verdad absoluta”, han politizado todo tema controversial por medio de una oposición que como reza la argot popular, han dejado ver su refajo. Han llegado a hasta politizar el vil asesinato de la pareja cristiana, sin ningún tipo de reparo, pero curiosamente nunca dijeron nada respecto al suicidio en la OISOE del Arq. David Rodríguez y el asesinato dantesco como si fuera un ajuste de cuentas de la mafia siciliana del abogado Yuniol Ramírez.

Muy poco les interesan las víctimas y sus deudos, la dirigencia morada está atrapada en un laberinto llamado oposición del cual no tiene idea de cómo salir, durante años se cerraron a todo reclamo social y hoy la sociedad les ha dado la espalda.

Esa virulenta oposición no es más que producto de su desconexión con el país, al cual durante los últimos 8 años de su ejercicio del poder dentro del marco populista pasaron a uno autoritario, hoy parecería que se encuentran usando el manual opositor de Gene Sharp, el gran problema es que para ejercer una oposición se necesita calidad moral y un discurso opositor coherente, de los cuales el PLD hoy en día carece.

¿Con cuál moral salen a criticar los préstamos cuando dejaron la deuda publica superando el 50 % del PIB?

¿Cómo critican el plan de vacunación si ellos politizaron la pandemia?

¿Cómo pueden hablar de institucionalidad si el actual presidente de la organización morada hasta militarizó el Congreso Nacional para imponer su intentona reeleccionistas?

¿Cómo pueden hablar de corrupción cuando hasta dos hermanos del expresidente están cumpliendo medida de coerción, uno en prisión y la otra en arresto domiciliario?

El PLD es un partido que agoniza y sigue sin darse cuenta que han emprendido el mismo camino a la desaparición o la condición de bisagra del PRD y PRSC. Los últimos 8 años de gobierno morado y díscolo accionar opositor reflejan que el odio es peor que la pasión del drogadicto que ni se sacia ni se vence.

Para entender un poco del modelo opositor que ha asumido el PLD ante una ciudadanía que no cree ni en sus dirigentes ni discursos y mucho menos en sus acciones, citó un fragmento del manual de Gene Sharp: “Comienza con los métodos de protesta y persuasión no violenta: declaraciones formales (como discursos, recogida de firmas para un manifiesto o realizar peticiones masivas), comunicaciones con una mayor audiencia (mediante el uso de panfletos, carteles y medios de comunicación), representaciones de grupo (piquetes o simulacros de elecciones), actos públicos simbólicos (protestar desnudándose, exhibir retratos, usar símbolos, ondear banderas u ocupar edificios), presionar a los individuos(acosando a los funcionarios y realizando vigilias), mediante el drama y la música (realizando sátiras), procesiones, homenajes póstumos, asambleas públicas o recurriendo a las renuncias (dando la espalda, renunciando a honores o guardando silencio).”

Es decir, a Danilo Medina lo cargo estratégicamente Joao Santana para sus días de oficialista y al transitar al lado opositor, se trata de cobijar inútilmente detrás de las líneas insurgentes de Gene Sharp. Luego vendrán los demás métodos de Sharp, como son: la no cooperación social, no cooperación económica, la no cooperación política y por último la intervención no violenta, que consiste en las siguientes acciones: psicológicas (huelgas de hambre, ayunos, quedarse a la intemperie u hostigar), físicas (ocupaciones e invasiones de lugares), sociales (discursear, atascar o sobrecargar instalaciones), económicas (sobre trabajar, ocupar tierras, provocar la caída de precios,) y políticas (revelar identidades de agentes secretos, provocar el encarcelamiento, sobresaturar a las administraciones).

Únicamente una oposición díscola como la que a duras penas trata de encabezar el PLD, apostaría al fracaso del país en tan sensible situación como la que estamos atravesando durante esta crisis sanitaria.

Transcribo este fragmento para esclarecer un poco más del artículo El manual Sharp y los golpes suaves, autoría de Juan Manuel Karg: “Mediante el primer paso del manual Sharp su libro sugestivamente titulado De la dictadura a la democracia, que ha sido paradójicamente, utilizado casi siempre contra gobiernos democráticamente electos se busca la promoción de acciones provistas a generar un clima de malestar social en el país, desarrollando matrices de opinión sobre problemas reales o potenciales. La muletilla predilecta suele ser, en este primer momento, la promoción de denuncias de corrupción estatal que, en gran parte de los casos, no han sido comprobadas, pero influyen en generar clima tanto antigubernamental, como antiestatal, como sucedió en la década del 90 para intentar justificar en nuestros países la ola privatizadora sobre las empresas estatales.”

Concluyo con la siguiente frase de Octavio Paz, citó: “Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo… del miedo al cambio.”

Por; Jesús M. Guerrero