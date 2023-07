Oposición advierte sancionará a quienes voten a favor de juicio político contra Pleno CC

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) advirtieron este martes a sus compañeros de bancadas que habrá sanciones contra quienes voten a favor del informe que recomienda juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas.

El vocero de la bancada peledeísta, Juan Julio Campos, manifestó que el PLD se mantiene firme en su postura de que no votarán a favor de dicho informe y que presentarán en el hemiciclo un informe disidente.

Al ser cuestionado sobre si algún diputado no sigue los lineamientos del partido y vota a favor del informe, Campos respondió lo siguiente: «Se abstendría a las consecuencias, ustedes vieron lo que pasó la semana pasada que el PLD expulsó a tres dirigentes que no cumplieron la línea del partido».

De su lado, el diputado del partido Fuerza del Pueblo Rubén Maldonado, aseguró que los legisladores de esa organización votarán «unánimemente y disciplinadamente por la línea que ha trazado nuestra organización».

Maldonado agregó que si alguien vota contrario a lo fijado por la Fuerza del Pueblo es porque lo «compraron» y que en ese caso quien lo haga deberá enfrentar las consecuencias.

Rubén Maldonado, reiteró además que el partido oficialista no tiene los votos suficientes para que el proyecto sea aprobado en la Cámara Baja, razón por la cual el informe no pasará y que ese partido en el que milita, no ayudará al Gobierno a lograr un consenso.

Sin embargo, y pese a que el panorama entre los legisladores de la oposición y el oficialismo se torna más difícil sobre ponerse de acuerdo para decidir la suerte de los miembros de Cámara de Cuentas, el diputado del partido Frente Amplio Juan Dionicio Restituyo, manifestó que el informe que recomienda juicio político debe ser conocido el día de hoy en la Cámara de Diputados.

Asimismo, agregó que la oposición debe ser convencida de que es correcto que los miembros del órgano fiscalizador sean sometidos a juicio político.

En tanto el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Juan Medina, indicó que los miembros del órgano extra poder deben ser destituidos y que se debe formar una nueva Cámara de Cuentas.

