Oportunidades entre Asia Central y la República Dominicana

La nueva política exterior que encabeza el presidente Luis Abinader de la mano del Ministerio de Relaciones Exteriores y sus incumbentes, ha tenido una noción importante en lo que respecta a la apertura de nuevos mercados internacionales, sin embargo, uno de esos atractivos importantes lo representa Asia Central, la cual representa un potencial mercado con un carácter prominente para la dinámica del intercambio comercial y bilateral, razón por la cual la República Dominicana podría ser la puerta de Centroamérica y el caribe para este futuro socio comercial.

Asia Central está conformada por: Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán, esta zona es de un gran valor geoestratégico, no solo por encontrarse rodeada de potencias como Rusia, China e India; pero no solo desde el punto de vista ya mencionado, sino por su gran potencial energético y demás recursos. Solo Kazajistán ocupa el lugar 14 en el ranking mundial de producción de petróleo extrayéndose de la cuenca del Emba en el mar Caspio, lo cual indica que se encuentra por encima de naciones como Venezuela y Argentina. Cabe destacar que estos países, no solo se destacan por sus recursos naturales, sino que también van en camino a convertirse en exportadores de importancia mundial en rubros como: materias primas, que a su vez también pueden ser grandes interesados en áreas como el turismo, industria agrícola, industria textil, energías renovables y sobre todo en los productos derivados del petróleo.

En este nuevo contexto multilateral en el cual República Dominicana ha tomado un papel protagónico en los términos de su política exterior, lo cual ha llevado a que se hayan dado pasos coyunturales, tal es el caso del Embajador acreditado ante la Federación Rusa S.E. Frank Hans Dannenberg Castellanos, donde él mismo ha presentado cartas credenciales como embajador concurrente ante esas naciones, por lo que esto significa un gran atractivo para impulsar la dinámica bilateral con esas naciones y aprovechar los aspectos comerciales entre las partes.

El impacto de la cercanía que tiene con Rusia y China, podría ser un gran puente para la distribución de productos exportados hacia estas naciones, donde puedan a su vez convertirse en un “Hub Comercial” para la distribución de los mismos, esto se refleja en que Kazajistán está comprendido en el plan de ferrocarriles, este país funcionaria como un Hub para el corredor TRACECA, que incluye a Uzbekistán, Azerbaiyán y Turkmenistán, por lo que a través de las vías terrestres y ferroviarias podríamos expandir nuestra alta demanda de productos especialmente agrícolas, siendo estos muy importantes para este gran mercado.

Las posibilidades son infinitas, dado que estas vías férreas están conectando al mundo a casi 70 millones de personas. Este mercado es escalable en la medida que estas regiones faciliten la salida de sus exportaciones, que son en mayor medida vendidas en grandes volúmenes, como es el caso de los minerales, gas natural y otros productos de alto impacto que puedan beneficiar a esta importante zona comercial. Cabe señalar que las naciones de Asia Central se abrieron al mundo ofreciendo sus productos, y también abriendo las puertas al mercado global. Este nuevo mercado, aunque inexplotado, es interesante y potencialmente beneficioso, siendo esto sumamente interesante para la política de inversión y desarrollo de la República Dominicana.

El desconocimiento generalizado sobre la situación económica de los países de Asia Central se traduce en la falta de contacto de índole comercial que tiene con los países de América Latina, a pesar de que son economías altamente complementarias. Sus vastos recursos minerales y su condición geográfica, que limita la actividad agrícola orientada a alimentos, pueden convertirse en una oportunidad importante para la República Dominicana, que está en busca de nuevos mercados que no solo beneficiaría en términos de turismo, sino que nos ayudaría a diversificar la potencialidad de la industria agrícola y la industria textil, mencionamos esta última que es de alto impacto en el sector zonas francas.

En términos de energías, una parte de ellos son miembros plenos de la Organización Internacional de Energía Atómica, no obstante, en lo que respecta a cooperación energética Kazajistán es un gran socio comercial de la República Popular China y también podría tener una gran cadena comercial con Latinoamérica y esto podría ser a través de la República Dominicana.

Finalmente, consideramos que la República Dominicana y su nueva agenda de política exterior, podrían tener un mayor acercamiento a esta región de Asia Central, donde esto a futuro nos pueda ayudar a suscribir diversos acuerdos comerciales o de cooperación entre las partes, esto si bien se requiere de una comisión de expertos en diversas áreas, donde se podrían beneficiar a ambas partes. En esa misma tesitura aprovechamos para extender nuestras felicitaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la gestión efectiva que desarrolla el Embajador ante la Federación Rusa por este acercamiento, siendo esto importante para ayudarnos a seguir afianzando la cooperación y encaminarnos a la prosperidad de los pueblos, donde el comercio sea la esfinge del progreso y desarrollo de las naciones.

Por: Junior Pérez

Relacionado