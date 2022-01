Oportunidades comerciales Sudamérica y la República Dominicana

El crecimiento de las exportaciones del año 2021 ha generado grandes expectativas hacia este año 2022. Según cifras del Fondo Monetario Internacional en su análisis de las economías en crecimiento, Republica Dominicana crecerá aproximadamente 6.5%, lo cual será garante del amplio crecimiento económico que potenciará la economía para este periodo.

Sin embargo, la administración que lleva a cabo el presidente de la República Dominicana Luis Abinader Corona, deberá de enfrentar grandes retos que tiene por delante en este 2022, tales como fortalecer los vínculos comerciales con Sudamérica y con Asia, todo esto debido a los grandes recursos humanos y naturales que imperan en ambas partes, para poder comprender el hincapié en estas regiones debemos de analizar los grandes beneficios que pueden traer al mercado dominicano en todas sus áreas.

Empezando por el MERCOSUR, que solamente concentra una superficie de 14,869,776 Km2, además de gozar de una densidad poblacional de 295,007,000, siendo esta cifra de 22,9 hab/km2, por lo que a nivel de oportunidades representa una gran valerosidad en términos económicos, comerciales intercambio de bienes y servicios.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia gozan de gran potencial en diversas áreas de producción y comercio, estas áreas se destacan por la producción de carne, vinos, lácteos, soja, combustibles, y además de la gran oportunidad que representa el sector automotriz, lo cual podría ser garante de buen intercambio con la República Dominicana, pero estas áreas no disponen de un flujo significativo en términos de la balanza comercial, dado que al no gozar de un acuerdo comercial o de supresión arancelaria entre las naciones pertenecientes al MERCOSUR las posibilidades de intercambio siempre se incentivan a través del principio de nación más favorecida, lo cual no le asienta bien a los productores o comerciantes de ambos países afectándoles la imposición de un 30% para la importación o exportación de sus productos.

No solamente en términos comerciales la nación caribeña no goza de acuerdos comerciales directos con los países ya mencionados, sino también que deberá de tener como reto captar los países miembros de la UNASUR, que también juegan un papel importante en términos comerciales y económicos, si bien el turismo se sirve de este importante mercado donde esta área creció en el año 2018 un 11.4% , aunque aún estiman los grandes operadores turísticos de la región que debe de potenciar más la oferta de la República Dominicana a través de ferias, stands y actividades culturales que fomenten el atractivo de nuestro país, esto deberá ser canalizado a través de los enlaces de turismo y las sedes diplomáticas, dado que la Diplomacia del Turismo ha sido correctamente aplicada por parte de la gestión actual, pero deberá de jugar un papel importante en este nuevo reto del 2022 apuntando seriamente a estos mercados.

En conclusión, el eslogan de nuestro país que aboca a los términos de “Republica Dominicana lo tiene todo”, deberá de ser un factor preponderante e importante para ir en miras de un crecimiento sustentable y potencial en términos numéricos, donde también estos se deberán de trasladar al beneficio de los 11 millones de dominicanos que habitan en el país, por lo que exhortamos al Presidente Abinader y a los incumbentes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Turismo a ir en miras de estos mercados, que pueden ser fundamentales para el crecimiento de la patria de Duarte, Sánchez y Mella.

Por: Junior Pérez

