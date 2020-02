Operan en el Moscoso Puello decenas de pacientes con estrechez de uretra

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Decenas de pacientes con estrechez uretral e incontinencia urinaria fueron intervenidos esta semana por el Servicio de Urología del hospital docente universitario doctor Francisco Eugenio Moscoso Puello, con la colaboración de médicos de la Fundación Cirugía Segura y Anestesia para Todas (Safe Surgery and Anesthesia For Everyone, SAFE) y de la División de Medicina Global de la Escuela de Virginia del Este de Estados Unidos (Eastern Virginia Medical School, EVMS).

Según una nota enviada a El Nueva Diario, estas intervenciones quirúrgicas son partes de la Jornada de Cirugía Urológica Reconstructiva que realizan en conjunto dos veces al año desde el 2013, para un total de 16 jornadas desarrolladas, beneficiando a más de 200 pacientes de forma gratuita.

En esta ocasión, a veinte pacientes se les realizaron uretroplastias, y a uno, reconstrucción penoescrotal con injerto por filaiasis genital, cuyo costo promedio es de 127 mil pesos; el hospital Moscoso Puello es el único centro de la red pública del país en realizar estos procedimientos.

El director del hospital, doctor Francisco Torres Lebrón, valoró como positiva la jornada, ya que busca seguir cumpliendo fielmente con los lineamientos de garantizarles salud a los ciudadanos, establecidos desde el Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), dirige la doctora Mirna Front Frías, y del Servicio Nacional de Salud (SNS), a cargo del licenciado Chanel Rosa Chupany.

Mientras, el equipo médico, encabezado por el jefe del servicio de Urología del hospital, el doctor Déncil Pérez, calificó estas intervenciones como exitosas.

Con estas jornadas se busca además, reducir la lista de espera de pacientes del centro de salud que requieren cirugías especializadas.

De la Fundación estadounidense SAFE participaron los urólogos reconstructivos Oscar Suárez, de México; Melany Aube, de Canadá y Jeremy Tonkin, de Virginia, Estados Unidos.

De EVMS, Ramón Virasoro, Jessica Delong y Pedro Morin. Mientras que a nivel local estuvieron César Vásquez, Frankeddy Jiménez ambos, especialistas que están recibiendo un entrenamiento especial en este tipo de cirugía, y Wellington Ledesma, primero en el país especializado en cirugía urológica reconstructiva, parte del staff de profesionales del servicio de Urología del Moscoso Puello.

