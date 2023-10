Opción Democrática proclama a Virginia Antares  como su candidata presidencial para 2024

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Partido Opción Democrática (OD) proclamó este domingo de manera oficial a Virginia Antares como su candidata presidencial para las elecciones del 2024.

Durante su discurso, Antares aseguró que irán al Estado a construir la República Dominicana pendiente.

“Estamos construyendo este partido para hoy, para el presente, pero también para el mediano y largo plazo. Que no les quepa ninguna duda: lo que estamos articulando en Opción Democrática es el único proyecto político verdaderamente transformador para nuestra República Dominicana, con visión de futuro, con visión de nación y con sentido histórico”, dijo.

Expresó que “eso es lo que nos mueve” y “a eso vamos a los ayuntamientos, al Congreso Nacional y al gobierno del país, a construir esa República pendiente, esa República Dominicana que hemos soñado tantas personas y que guía cada acción que tomamos”.

Aseguró que su organización tiene el compromiso de adecentar la política dominicana y, a través de la política, transformar a la República Dominicana.

Enfatizó que Opción Democrática va a al Estado a construir un sistema de educación público de calidad, superar la crisis ecológica que vive nuestra isla, y garantizar salarios, salud y seguridad para las familias dominicanas.

Resaltó que su propuesta cuenta con las herramientas para construir una sociedad donde la ética y el servicio público sean el eje fundamental de su proyecto.

“A la administración del Estado no se puede ir a lucrarse, ni a hacer negocios, ni a querer privatizarlo todo. No se puede ir al Estado si no se cree en el rol del Estado. Al Estado se va a servir, a defender el interés común y a implementar esa visión de la República Dominicana en que queremos vivir” , indicó Antares ante la dirigencia de su partido.

Por último, arengó a todos sus candidatos a seguir el sueño de desarrollar una República Dominicana más equitativa, inclusiva y transparente.

En la Asamblea Nacional en calidad de Convención Nacional de delegados también se proclamaron y oficializaron las candidaturas municipales y legislativas a nivel de la organización, según indicó la Comisión de Elecciones Internas de OD.

Asimismo, se aprobó la línea por la que el partido se regirá para la realización de acuerdos electorales con otras organizaciones, agrupaciones y movimientos políticos para las elecciones del 2024 en los niveles municipales y legislativo.

En la asamblea estuvo presente la presidenta del partido Minou Tavárez Mirabal, quien juramentó a la candidata, el secretario general de la organización Franiel Genao, y el diputado por OD ante el Congreso Horacio Rodriguez.