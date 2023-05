Opción Democrática afirma Santo Domingo Norte necesita más compromiso de sus autoridades locales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La coordinación del partido Opción Democrática (OD) en Santo Domingo Norte planteó que la gestión del ayuntamiento de SDN ha sido desacertada tras la presentación el pasado 24 de abril de la rendición de cuentas de esta entidad municipal, para Opción Democrática ha faltado compromiso por parte de las actuales autoridades locales por no haber tenido iniciativas para solucionar ninguno de los principales problemas de este municipio.

Para Opción Democrática a pesar de que se han instalado 7 semáforos con la cooperación del Gobierno Central, sigue habiendo caos en el ordenamiento vehicular, para entrar y salir del municipio, lo que hace que a los residente de esta ciudad le tome entre una hora y media a 2 horas en tapones, debido a la falta de un plan de ordenamiento del tránsito de vehículos en las vías urbanas para la cual afirman el ayuntamiento debería ser un actor protagónico.

“Nos llama mucho la atención que esta gestión al día de hoy no pueda exhibir ninguna obra que llene de orgullo a los munícipes, se habló de la entrega de 14 parques, pero no se dejó establecido si fueron construcciones nuevas o remozadas, se habló de la entrega de solamente 4 centros comunales en el sector del polvorín, se dijo que decenas de canchas fueron entregas sin mencionar en cuáles sectores ni cuántas, estas declaraciones sin cifras específicas, representa la incapacidad de una gestión que no tiene ningún logro que mostrar”, expresó Jorge Leyba, coordinador de Opción Democrática en este municipio.

Además para Opción Democrática hay una pobre inversión en cultura , marcando como ejemplo que aun teniendo una la cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Mata los Indios en Villa Mella, como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, desde el ayuntamiento se observa la ausencia de una estrategia que impulse el desarrollo cultural de este municipio.

Indican que ha habido mejoría en el proceso de recogida de basura, pero que ha habido poca preocupación en que sectores como Harás Nacionales y el cruce de La Victoria están a oscuras por la falta de iluminación, como así mismo, plantean que la construcción de aceras no se ha hecho con criterios de inclusión, ya que no tienen rampas para las personas con discapacidad físico-motoras ni poseen líneas podotáctiles para las personas con discapacidad visual.

Para Opción Democrática en Santo Domingo Norte las autoridades no han sido capaces de de resolver las problemáticas que afligen de manera colectiva a los munícipes, como alumbrado en los sectores más necesitados, parqueos municipales, construcciones de centros comunales, ordenamiento vehicular, falta de desarrollo de áreas verdes, construcciones y gestión de mataderos, mercados, ferias, preservación del patrimonio histórico y cultural del municipio, cuando contó con un plan de inversión de RD$ 72,000,000 para el 2022.

